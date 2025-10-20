İstanbul\'da Edinburgh Dükü Kupası

EDİNBURGH Dükü Kupası'nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı bu yıl 1-2 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Golf tutkunlarının heyecanla beklediği bu organizasyon, Türkiye'nin elit golf oyuncularını bir araya getiriyor.

Türkiye ayağı İstanbul'daki Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleştirecek turnuvanın şampiyonu, her ülkeden finalistlerinin katılımıyla 2026'da İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazanacak.

Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye'de 2003 yılından bu yana Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen turnuvadan elde edilecek gelir 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na öğrenci kazandırılması çalışmalarına da kaynak olacak.

Stableford formatında oynanan müsabakalarda 80 golfçü yer alacak. Golf tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği bu organizasyon, Türkiye'nin elit golf oyuncularını bir araya getirirken, kazanan oyuncuya İngiltere'deki büyük finalde yarışma şansı tanıyor. Turnuvanın şampiyonu, her ülkeden finalistlerinin katılımıyla yılsonunda İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazanacak.

Etkinliğin son günü olan 2 Kasım Pazar saat 17.00'de gerçekleştirilecek ödül töreni ve mini kokteyl, golf ve sosyal etki dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

'HEM SPORUN HEM SOSYAL SORUMLULUĞUN BİR PARÇASI OLMA FIRSATI'

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Elemeleri'nin, sporu ve sosyal faydayı bir araya getiren özel bir platform olarak öne çıktığını ifade etti.

Özalp, "Bu turnuva yalnızca bir spor müsabakası değil; aynı zamanda gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan uluslararası bir etkileşim alanı. Her yıl yüzlerce golfçü, bu özel organizasyon sayesinde hem sporun hem de sosyal sorumluluğun bir parçası olma fırsatını yakalıyor. Biz de TİKAV olarak, bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

ULUSLARARASI GENÇLİK ÖDÜL PROGRAMI 13 MİLYONDAN FAZLA GENCE DOKUNDU

The Duke of Edinburgh's International Award (Uluslararası Gençlik Ödül Programı), bugün 130'dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak uygulanıyor.

1956 yılında İngiltere'de Prens Philip tarafından başlatılan bu program, o günden bu yana 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokunuyor. Katılımcılar gönüllülük, beceri geliştirme, fiziksel aktivite ve doğa temelli keşif projeleriyle kendi sınırlarını tanıma fırsatı bulurken Program, gençlerin liderlik, problem çözme, dirençlilik ve iş birliği gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 'Kaliteli Eğitim', 'Sağlık ve Refah' ve 'Ekonomik Büyüme' hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

Bağımsız etki analizlerine göre, programın 2023 yılındaki küresel sosyal değeri 1,4 milyar ABD doları düzeyinde hesaplanıyor. Bu değer, programın sadece bireysel gelişim değil, toplumsal refah açısından da güçlü bir etki yarattığını gösteriyor.

Türkiye'de Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2003 yılından bu yana Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda yürütülüyor. TİKAV, programı tanıtan, uygulayan, denetleyen ve sertifikalandıran yetkili kurum olarak görev yapıyor.