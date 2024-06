İstanbul'da L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonu düzenlenecek

Spor

Amatör sporculara yönelik olarak İstanbul'da ilk kez düzenlenecek olan L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonunun basın lansmanı gerçekleşti.

Tour de France'ın amatör sporculara yönelik düzenlenen L'Etape Türkiye by Tour de France organizasyonu, 19-20 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonun, basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi. Lansmana İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve L'Etape Türkiye by Tour de France Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin de katıldı.

Emin Müftüoğlu: "Bu organizasyonun en büyük katkısı; sporun tabana yayılması"

Hem spor hem de turizm açısından ülke için bu organizasyonun önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "İstanbul bir spor şehri ve aynı zamanda bir turizm şehri. Turizmin ve tanıtımın sonu yok. Ne kadar mücadele ederseniz rakipleriniz de aynı şekilde mücadele ediyor. Yılın 23 haftasında, dünyanın değişik şehirlerinde bu etkinliği yapıyorlar. Tanıtımda ne kadar yol alırsak ülkemizin geleceğindeki ekonomik ve turizm açısından da o kadar hızlı yol katetmiş oluruz. Bu organizasyonun gelecekte 20 binle sınırlandırılacak kapasiteye geleceğine inanıyorum. Çünkü İstanbul dünyanın en önemli markalarından bir tanesi. Bu organizasyonun en büyük katkısı; sporun tabana yayılması. Yani, halkın bisiklete binmesi" diye konuştu.

Mathieu Clanchin: "Birincisini gerçekleştiriyoruz, umarım devamı da olur"

Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyonun sonraki yıllarda da devam etmesini temenni ettiğini belirten L'Etape Türkiye by Tour de France Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin, "Ekim ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan etkinliğin tanıtımında aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Tour de France'ın rota boyuncu seyircisi ve seyircinin tutkusu açısından her yıl düzenlenen en büyük spor faaliyeti. Daha önceki organizasyonlarda maalesef Türkiye'yi dahil edemedik. Birkaç yıl önce sınırlamalardan biri coğrafyaydı. Sadece Fransızların katılabildiği organizasyon gelişip büyüdü ve diğer ülkeler de dahil oldu. Türkiye ayağı olarak Tour de France coşkusunu, finish bayrağının altından geçme heyecanını, hep birlikte buradaki rotalarla ve bu güzel coğrafyayla yaşayacağız. Birincisini gerçekleştiriyoruz, umarım devamı da olur" ifadelerini kullandı.

Muhittin Özbay: "Sporu İstanbul'un her mahallesine yaymak istiyoruz"

Sporu tabana yaymak için mücadele ettiklerini ve organizasyonun da bu konuda önemli olduğunu söyleyen İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Bizim bir gayemiz var. Sporu toplumun her kesimine, her yerine, İstanbul'un her mahallesine yaymak istiyoruz. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Ama biz aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu uzay bilimcilerini yetiştirmek de istiyoruz. Bunun da mümkün olduğu kadar erken yaşta çocuklara dokunmak olduğunu düşünüyoruz. Sporla büyüyen nesiller, sporla büyüyen sevgi ve saygı dolayısıyla lütfen çocuklar sadece uyurken sessiz olalım. Çocuklar ölürken sessiz olmayalım" şeklinde konuştu.

Ünal Kılıçarslan: "Bizim amacımız spor tesislerinin ışıklarının hiç sönmemesi"

İstanbul'da 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalışmalar yürüttüklerini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan "İstanbul 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, bugün dünyadaki 140 devletten daha büyük ve dünyanın en büyük 15. metropolü. Böyle bir şehirde 'Spor Şehri İstanbul' mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması amacındayız. Bizim amacımız spor tesislerinin ışıklarının hiç sönmemesi. Bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnanıyorum ki bu mottoyla yürümeye başladığımız bu süreçte bunlar ilk adımlar. Bu kartopunun daha da büyüyeceğine inanıyorum. İstanbul'un potansiyeli olduğunu biliyorum. Bütün mücadelemiz, bu kadim şehrin sportif etkinliklerde de en üst düzeyde temsil edilmesini sağlamak" dedi. - İSTANBUL