Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026/2027 sezonundan itibaren Trendyol Süper Lig'de köklü kural değişikliklerine gidiyor.
2026 Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan bazı yeni kurallar, olduğu gibi ya da uyarlanarak Türk futboluna entegre ediliyor. Amaç, maçların daha akıcı ve hızlı geçmesini sağlamak.
HT Spor'un haberine göre, yeni kurallar şu şekilde:
Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi takdirde yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca oyuna giremeyecek.
Oyunun durmasına neden olan sakatlanan oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra (bazı istisnalar hariç) 1 dakika saha dışında kalacak.
Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesini engellemek için hakem düdüğü çaldıktan sonra 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışı 5 saniye içinde yapılmazsa top rakip takıma verilecek. Kale vuruşu geciktirilirse rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verilecek.
VAR, şu durumlarda devreye girebilecek:
Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Maç sonrası incelemelerde hakaret içeren ifadeler tespit edilirse disiplin cezası uygulanacak. Serinleme molaları yalnızca hava sıcaklığı 32 derece ve üzeri olduğunda yapılacak. Hakem, devre başına süreyi 3 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenleyecek.
Son Dakika › Spor › İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar - Son Dakika
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