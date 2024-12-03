Karşıyaka\'da çözümsüz kongre

Spor

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmazken, başkansız kalıp kaosa sürüklenen kulüp 24 Aralık Salı günü yeniden kongreye gidecek. İzmir'in en köklü spor kulübünün kongresi Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapıldı. Kongrede istifalar nedeniyle imza yetkileri düşüp olağanüstü kongreye giden mevcut yönetim tartışmalar sonrasında ibra edildi. Divan başkanlığını Vehbi Moğol'un yaptığı genel kurul, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle oldukça gergin geçti.

Tarihi borç yükü, vergi krizi, sponsor olmaması ve yönetim belirsizliği yaşayan yeşil-kırmızılılarda üyeler arasında büyük tartışmalar yaşandı. Yönetimsiz kalan kulüpte söz alan üyeler İlker Ergüllü'nün yalnız bırakıldığı savunarak geçen yıl beraber yönetime geldiği arkadaşlarına tepki gösterdi. Bazı üyeler eski başkanlardan Cenk Karace ile birlikte 7 kişinin kulüpten ihracını talep etse de bu öneri oylamaya sunulmadı. Karşıyaka'da yeniden toplanacak olağanüstü genel kurulun tarihini kongre divanına gelen önergeyi üyelerin oylamayla kabul etmesi sonrası 24 Aralık olarak belirlendi.

KARAKAPLAN: İSTİKRARSIZLIK VAR

Kongrede ilk sözü alan Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, "Şubattan beri üçüncü genel kurul demek ki yönetim olarak istikrarsızlık var" dedi. Karakaplan, "En büyük destekçimizi kaybettik, çok büyük vaatlerle gelindi ama sponsor bile bulanamadı. Yüksek bütçeli basketbol takımımız kulübümüzün belini büktü. Divan kurulumuzun para yaratma yetkisi yok ama kampanya başlatılırsa destek verebilir. Divan kurulu ve yönetim kurulu kendi görev alanlarında sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu maddeler tüzüğümüzde mevcuttur. Sonuç ve tavsiyelerimiz olarak yapılacak bütçelere göre özellikle gelirlerin temini ve artırılması öncelikli olarak şubelerde harcama yapılmalıdır. Bütçesi olmadan büyük yatırımlara girilerek maalesef bu ortamı kulübümüz yaşamış bulunmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir sonraki genel kurulunda bir yönetim kurulu oluşturulması için herkes kulübü sahip çıkmalı" dedi.

ERGÜLLÜ: KRİZLER BELİMİZİ BÜKTÜ

Karşıyaka'da başkanlığı düşen İlker Ergüllü, kongrede, "Geçmişin konuşulmasından yana değilim, yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızı herkes takip etti. Henüz 1 Haziran'da göreve gelir gelmez Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin ihalesi, Yelken Tesisleri'nde yaşananlar, erken süreçte iddialı takımlar kurmuşken ana sponsorumuzun kaybını yaşadık. Bunda başkan olarak tüm sorumluluğu alıyorum. Üstüne yaşadığımız vefat, vergi borçlarının yönetime kesilmesi üzerine toparlayamadık. Sevindirici tek nokta futbol, basketbol ve voleybolda üst sıralarda olmamız. Sponsorun kaybından kendim sorumlu olduğum için yönetimin düşmesi bir noktada içime su serpti. Dilerim benden sonra sponsor bulunur, Karşıyaka yine iddialı olur" ifadelerini kullandı.

Basketbolda ana sponsor Pınar'ın 26 yıl sonra ayrılmasıyla ilgili de açıklama yapan Ergüllü, "Avrupa başarısı istiyorduk ama ülkenin içinde bulunduğu durum bizi mali olarak arayışa itti. Bunu öncelikle Yaşar Ailesi'yle görüştüm. Sezon öncesi kendileriyle toplantı yapıp ana sponsorluklarının devam etmesi şartıyla yan sponsorluk almayı konuştuk. Avrupa'da farklı bir isim sponsorluğuyla mücadele etme fikri birlikte ortaya çıktı. Pınar ile kurduğumuz yönetim geçmişten gelen nedenlerden uyumsuzluk yaşadı. 180 milyon TL parayla eski borçlar dahil bu sezonu geçirecektik. Hesapladığımız rakamlar ana sponsor gidince sekteye uğradı. Futbol takımı kurulurken yalnız kaldık. Basketbolda yalnız kaldık. Üzerine vergi borçları önümüze engel olarak çıktı. Geldiğimiz noktada benim pilim bitti. İyi düşünmek lazım. Basketbolu küçültsek gelirimiz de azalacak. Ana sponsorumuzu kaybedince formamıza bile tek reklam hariç reklam alamadık. Takım ellerinden geleni yapıyor ama belirsizlik içinde onlar da nasıl davranacağını bilmiyor. Birliktelik yanında mali güçlü güzel bir yönetim oluşturulursa bu kulüp sezon sonuna kadar gider" açıklamasını yaptı.

DENİZKURDU: YÖNETİMİN YENİDEN TALİP OLMASINI DİLİYORUM

Karşıyaka'nın eski başkanlarından Hasan Denizkurdu, yaşanan süreçle ilgili bilgi vererek yönetimden önümüzdeki kongrede göreve yeniden talip olmasını istedi. Denizkurdu, "Bu geldiğimiz noktada üzülmemek içten değil. Bugüne kadar rastlanmayan bir şekilde Çiğli Vergi Dairesi harekete geçip 90 milyon TL civarında ödenmeyen bir para için tüm yönetim kurulu üyelerine şahsi haciz getireceklerini söyledi. Bu durum ortaya çıkınca yönetim kurulundan 6 arkadaşımız istifa etti. Yeni yönetim arıyoruz, 15 gün sonra bir yönetim kuracağız ama kimi seçsek kulübün vergi borçlarından şahsen sorumlu olacak. İkincisi ödemelerden sorumlu olacak. Gelen yönetimler bir kaynak yaratıp kulübü bir yere kadar getirmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada sıkıntı yöneticiler ceplerinden para vermelerine rağmen sonu gelmedi. Birliklerini kaybettiler çünkü kulüp yönetmek şirket yönetmek gibi değil" diye konuştu.

Denizkurdu, "Kongre üyelerinden rica ediyorum, geçmişte yanlışlar yapılmış ama şimdi birbirimize sarılmanın zamanı. Geldiğimiz noktada futbol takımını sezon sonuna kadar yönetmek kolay iş ama basketbolu yönetmek zor. Şimdiye kadar en büyük destekçimiz Yaşar Ailesi'ydi. Ana sıkıntımız basketbol. Geçen ay hep birlikte basket takımının dağılmaması için 1 saat içinde 21 milyon TL para topladık ama bunun devamı gelecek. Basketbolda sponsor sıkıntısı olmasaydı kulüpte bu sıkıntı olmayacaktı. Basketbola ben dahil sponsor arayışı içindeyim. Olmazsa farklı çözüm yollarını tartışıyoruz. Buradan yönetimsiz çıkıyorsak finansal yapıyı 15 gün içinde nasıl yapacağımızı düşünmeliyiz. 15 gün içinde bunun çözülüp bir bütçe yapılması, yönetim bulunması için el birliğiyle çalışmalı, bu krizi beraber aşmalıyız. Yönetim kurulundan yapabilirlerse vaatlerini gerçekleştirmek için bir dönem daha göreve talip olmalarını diliyorum" dedi.

BORÇ AÇIKLANMADI

Kongrede Karşıyaka'nın toplam borcu duyurulmazken, görevi bırakan yönetimin 1 Mayıs-30 Eylül 2024 tarihleri arasında spor yasasında belirtilen 26 milyon TL'lik yüzde 10 borçlanma yetkisinin aşılmadığı açıklandı. Yönetici alacakları 30 Eylül 2024 itibariyle temliksiz 56 milyon TL İlker Ergüllü, 13 milyon TL Ayhan Gültekin, 6 milyon TL Mustafa Karabağlı, 1 milyon TL Metehan Taşova olarak belirtildi. Basketbolun kesinleşmiş FIBA borcu 38 milyon TL olarak açıklandı.