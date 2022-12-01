Dünya Kupası'nın güzel fenomeni cesur kıyafetiyle tribünleri büyüledi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın güzel fenomeni cesur kıyafetiyle tribünleri büyüledi

01.12.2022 22:54

Katar'daki Dünya Kupası'nda giydiği kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabileceği konusunda uyarılan Hırvat model Ivana Knoll, Belçika maçında da bildiğini okudu. Şikayetleri umursamayan Knoll, giydiği kıyafetle tribünlerin dikkatini üzerine çekti.

Dünya Kupası'yla ününe ün katan Hırvat model Ivana Knoll, Belçika maçına da kendine has tarzıyla geldi. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalara açık kıyafetlerle geldiği için şikayet edilen Hırvat model, uyarıları tiye aldı.

Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı

HAPSİ İSTENİYOR

Hapis ve para cezasının eşiğine gelen Knoll, Belçika maçında da tarzını bozmadı. Hırvatistan-Belçika karşılaşmasına cesur bir kıyafetle gelen Knoll, tribünlerin dikkatini üzerine çekti.

Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı

"YASAKLARA UYMAK ZORUNDASIN"

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı. Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.

Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı

HERKES BAKAKALDI

Knoll'u tribünde gören Katarlı taraftarlar ve personeller dahi Hırvat modelden gözünü alamadı. Knoll, Katar'daki Dünya Kupası'nda kitlesini hayli katladı.

Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı
Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı
Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı
Tribünler sahayı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine rahat durmadı
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