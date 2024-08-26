Kayseri Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışına Ev Sahipliği Yaptı

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Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Yarış programında konuşan Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "İnşallah daha nice yarışlar yapacağız, daha nice sportif başarılarla halkımızın karşısına çıkacağız" dedi.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takviminde bulunan Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Türkiye Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Develi Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği destekleri ile gerçekleştirildi. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere, İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan'dan 66 profesyonel sporcu katıldı. Yarışlar Grand Prix Soğanlı ve Grand Prix Kaisareia olmak üzere iki farklı etapta düzenlendi. Bisikletçiler İlk gün gerçekleşen GP Soğanlı etabında 113 km uzunluğundaki parkurda ter döktü. Kayseri'nin tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşen Uluslararası bisiklet yarışları ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı ile devam etti. 128 kilometre uzunluğundaki bu zorlu parkurun startını AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışlar Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erdi. Müsabakalar sonunda Victoire Hiroshima takımından Avusturyalı sporcu Dyball Benjamin birinci, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Burak ABAY ikinci, İBB Spor Kulübünden Eritreli sporcu Petros Mengs üçüncü geldi. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporculara madalya ve kupaları Kayseri Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli, Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi. Yol bisiklet yarışlarının yanında Erciyes'te dağ bisikleti müsabakaları da düzenlendi. Kayseri MTB Cup'ta mücadele eden kadın ve erkek sporcular zorlu parkuru tamamlamak için ter döktü. Yarışlar sonunda düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi. Yarışma programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman; Kayseri Erciyes'i bisikletin merkezi olarak niteleyerek, "Bir yarışın daha sonuna geldik. Daha doğrusu 3 yarışın daha sonuna geldik. Cumartesi, pazar, hafta sonu yine dolu dolu yarışlarla geçti. Büyükşehir Belediyemizin, Erciyes A.Ş.'mizin ve en önemlisi sağ olsun Bir yarışı daha tamamladık. Biliyorsunuz burası bisikletin merkezi artık. Özellikle kışın güney sahillerimiz, yazın da Erciyes'imiz kamp olarak çok yoğun geçiyor. Bir çok takım buraya geliyor, yüksek irtifadan yararlanıyor. 167 ve 168'inci yarışlarımızı bugün tamamladık. Biliyorsunuz pandemi döneminde dünyada en çok yarış yapan merkezdik. Şimdi onunla ilgili yine çalışmalarımız devam ediyor. Bir çok yarışlar düzenliyoruz. Çok şükür kazasız belasız bitirdik" ifadelerinde bulundu. Elcuman konuşmasında daha nice sportif başarılarla vatandaşların karşısına çıkacaklarını ifade ederek şunları paylaştı;

"Erciyes sadece bisikletle anılmıyor. 30'a yakın biliyorsunuz futbol takımımız geldi. Şu anda devam eden beyzbol milli takımımız, ragbi milli takımımız, basketbol takımlarımız, yüzme takımlarımız, hepsi burada. Sporun ve sporcunun merkezi Erciyes. Kışın özellikle kış sporları, yazın da yaz sporları ile hem şehrimize, hem de ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Memduh Büyükkılıç Başkanımın nezdinde hepsinin ellerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice yarışlar yapacağız, daha nice sportif başarılarla halkımızın karşısına çıkacağız." - KAYSERİ