9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı - Son Dakika
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9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı

27.08.2022 17:01
9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, sporcuların ilk uçuşlarıyla başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, sporcuların ilk uçuşlarıyla başladı.

Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pistindeki yarışmaya; İstanbul, Antalya, İzmir, Ordu, Ankara, Sakarya, Muğla, Çankırı, Kocaeli, Eskişehir illerinden toplam 45 yarışmacı katılıyor. 2013 yılından beri Akşehir'de geleneksel hale getirilen organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Hava Sporları Federasyonu Konya İl Temsilcisi ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, "Bu yıl 9'uncusu düzenlediğimiz 2022 Akşehir XC Open Yarışması'na Türkiye'nin birçok ilinden 45 sporcumuzun katıldığı bu eğitim ve mesafe yarışmasında pilotlara üstün başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu yarışmayı bitirmiş oluruz" dedi.

Salih Akkaya: "Bu yıl yamaç paraşütü pist alanımızı daha işlevsel olarak geliştirdik"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yamaç paraşütü yarışmasına katılan pilotlara ve teknik heyete başarılar dileyerek, "Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyemiz, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen, 9. Akşehir XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşüt Mesafe ve Eğitim Yarışmasını gerçekleştirmek üzere Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşüt Kalkış Pistinde bulunuyoruz. Bu yarışmalar uluslararası mahiyetinde her yıl Akşehir'imizde düzenleniyor. Bu yıl İstanbul, Antalya, İzmir, Ordu, Ankara, Sakarya, Muğla, Çankırı, Kocaeli ve Eskişehir olmak üzere 10 ilden katılımcılarımız var. Boğaziçi, Yıldız Teknik, İstanbul, Dokuz Eylül ve Sakarya Üniversitesi ile havacılık topluluklarımız da yarışmalarımıza iştirak ettiler. Her yıl genelde 100 ve 150 civarında sporcumuz oluyordu. Bu yıl biraz daha mevsim sonuna denk gelince katılımlarımız biraz az oldu. Bu yıl yamaç paraşütü pist alanımızı daha işlevsel olarak geliştirdik. Bay ve bayan tuvaleti, soyunma ve giyinme odaları, gözetleme kulesi ve mescit alanı gibi bina yaptık. Pist alanımız her geçen gün gelişiyor. Bu vesileyle tüm yamaç paraşütü severlerimizi ve kamp severlerimizi şehrimize bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yarışmacılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından yaptıkları uçuşlarla gökyüzünde rengarenk bir görüntü oluşturan paraşütçüler, 28 Ağustos Pazar günü de yapılacak uçuşlar sonrası yarışmayı tamamlayacak. - KONYA

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Kaynak: İHA

Akşehir, Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 9. Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması başladı - Son Dakika

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