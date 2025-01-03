Spor

Konyaspor maçının ardından

Alkın BİRİCİK/ ALANYA(Antalya), - SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"2025 senesinin ilk maçı bizim adımıza oynandı. Bu maç, ilk yarının sondan ikinci karşılaşmasıydı ve tamamen kazanmak için geldiğimiz bir mücadeleydi. Ancak maça arzu ettiğimiz seviyede başlayamadık. Maçın başında, biraz da şanssız bir şekilde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut Nayir ile beraberliği yakalama şansı bulduğumuz bir pozisyon ürettik. Ancak bu pozisyondan sonra iki takım adına da çok fazla üretimin olmadığı, kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir oyun bölümü izledik"

'SON 30 DAKİKA DAHA İYİ OYNAYIP GOLÜ 95'İNCİ DAKİKADA BULABİLDİK'

İkinci yarıda daha arzulu bir oyun sergilediklerini ifade eden Uçar, "Özellikle topun bizde olduğu kısımda iyi oynayamadığımız bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıya biraz daha coşkulu ve arzulu başladık. Topa daha fazla sahip olduğumuz bu bölümde daha iyiydik; ancak bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz bir top sonrası yediğimiz golle skor 2-0'a geldi. Gol biraz da direkten sekerek şanssız bir şekilde ağlarla buluştu. Maalesef bugün şans yanımızda değildi. Skor 2-0'a geldikten sonra, 60'ıncı dakikada yaptığımız 4 oyuncu değişikliklerinden sonra 60-70'inci dakikalar arasında Yusuf Erdoğan ile iki net pozisyona girdik. O bölümde Kramer, Marko Jevtovic ve Umut Nayir ile yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, belki maça ortak olabilirdik. Son 30 dakikada daha iyi oynayıp, topun bizde olduğu bölümlerde daha fazla karakter koyduğumuz bir oyun sergiledik; ancak golü sadece 95'inci dakikada bulabildik ve bu da sonucu değiştirmeye yetmedi" dedi.

'BU TAKIM OYUN KALİTESİNİ GELİŞTİRDİKÇE DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAK'

Takımın gelişmekte olduğuna inandığını söyleyen Uçar, "Sonuç olarak bugün kaybettik. Bazı eksik yaptığımız şeylerden dolayı kaybettik. Genel anlamda oyuncuların mücadelesinden memnuniyetsizliğim yok fakat topa sahip olduğumuz ilk 60 dakikalık bölüm bizim adımıza yeterince iyi değildi. Bu maçtan alacağımız dersler var. Daha fazla pozisyona girmenin ve bu pozisyonları daha iyi sonuçlandırmanın yollarını bulacağız. Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi oynayacağımız kupa maçına ve ardından hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. Mücadele anlamında büyük bir memnuniyetsizliğim olmasa da bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı. Üzgünüz. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, biz gelişmekte olan bir takımız ve kötü bir yolda olduğumuzu düşünmüyorum. Bu takım mücadele etmeye devam ettikçe, oyun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacak. Buna yürekten inanıyorum ve oyuncularıma olan inancım tam. Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

UĞURLU: "TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLARAK İLK YARIYI GEÇİRDİK"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise ilk yarıda oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Maçın başından itibaren çok istediğimiz gibi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle önde baskıyı, 9-10 bölgesinde doğru bir şekilde yapmaya çalıştık. Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında özgüvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik."

'MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR VERİLEN MÜCADELEDEN MUTLUYUZ'

İkinci yarıda attıkları golle skoru 2-0'a getirdiklerini belirten Uğurlu, "İkinci yarıda bulduğumuz ikinci gol sonrası, rakibin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte skorun 2-0'a gelmesi doğal olarak oyunun psikolojik anlamda seyrini biraz değiştirdi. Ancak maçın başından sonuna kadar verilen mücadeleden son derece memnunuz. Bu maç, tıpkı Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz" açıklamasında bulundu.

'TRANSFER SEZONUNDAN SONRA DAHA FARKLI BİR ALANYASPOR İZLEYECEĞİZ'

Takımdaki kadro derinliğinin fazla olmadığına dikkat çeken Uğurlu, "İkinci yarıda, skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında benchte rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Transfer sezonunda yapacağımız takviyelerle, kadro genişliği ve oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimize inanıyorum. Tabii ki bu tarz bir geçiş oyununu oynamak çok fazla enerji ve efor gerektiriyor. Bunu 90 dakikaya yaymak kolay değil. Belirli bir süreden sonra yapacağınız oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmanız gerekiyor. Ancak bu konuda istediğimiz desteği tam anlamıyla alabildiğimizi söyleyemem. Yine de çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Çok değerli bir galibiyet oldu" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.