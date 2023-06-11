Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı - Son Dakika
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Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

11.06.2023 00:27

İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokol tribününde maçı izledi ve Manchester City'i tebrik etti. Maçı dünya liderleri de takip etti.

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen dev finali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protokol tribününde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

ŞAMPİYON CITY OLDU

68. dakikada Rodri'nin ayağından bulduğu golle Inter'i 1-0 yenen Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

CITY İÇİN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Manchester City'i tebrik etti. Erdoğan şunları söyledi: " Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı

DÜNYA LİDERLERİ MAÇI STATTA İZLEDİ

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye tebrik mesajı
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Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City FC, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazandı - Son Dakika


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