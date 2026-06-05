Montella: Hayallerimiz Büyük, Adım Adım İlerlemeliyiz - Son Dakika
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Montella: Hayallerimiz Büyük, Adım Adım İlerlemeliyiz

Montella: Hayallerimiz Büyük, Adım Adım İlerlemeliyiz
05.06.2026 23:19
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Dünya Kupası öncesi çalışmalardan bahsetti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Duygusal olarak milli takımda her şeyi hissedersiniz. Çok çalışmamız lazım tabii ki de. Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Millilerin Dünya Kupası'nda yer aldığı D Grubu'nu değerlendiren Montella, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak lazım bu grubu. Bütün zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmek gerekiyor. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur" diye konuştu.

'AMACIMIZ 14 HAZİRAN'DA HERKESİN EN İYİSİ OLABİLMESİ'

Dünya Kupası'ndaki ilk maçta tüm takımın hazır olmasını amaçladıklarını belirten Montella, "Biz bu maçları play-off'tan sonra seçtik. Çok fazla seçenek yoktu. Makedonya ile iç sahada oynamak istedik. Dünya Kupası'ndaki ilk rakibimizle aynı yapıya sahip olduklarını gördük. Seyircimizin önünde iyi bir yolculuğa çıkmadan onlarla vedalaşmak istedik. Venezuela, Güney Amerika'da Paraguay ile aynı grupta yer almıştı. Onlar da yüksek seviyeye alışık. Bu grafiklerden dolayı onları seçtik. Benzerlikler gösteren bir takım. Sakatlıklar konusunda Hakan'ı tekrar aramıza almaya başladık. Kenan'ı henüz antrenmana alamadık. O da katılmaya başlayacak. Kerem belki birkaç dakika görebilir. Yarından itibaren takımla çalışacak. Ferdi'de ise temkinli gidiyoruz. Amacımız 14 Haziran'da herkesin en iyisi olabilmesi" ifadelerini kullandı.

'NE OLURSA OLSUN HEMEN ADAPTE OLMAMIZ LAZIM'

Her koşula hemen adapte olmaları gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, şu şekilde konuştu:

"Sadece bizim için değil kimse için kolay olmayacak. Mesafeler uzak olsa da bu herkesi etkileyecek. Kalacağımız kampta hava sıcak olacak. Bu bizi yıldırmayacak. Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Bizim arkamızda olan bir ekibimiz var. Bütün futbolcuların durumlarıyla ilgili çabalayan insanlar var. En az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum. Ne olursa olsun hemen adapte olmamız lazım."

'KENDİMİZE GÜVENEN, CESARETLİ BİR TAKIMIZ'

Cesaretli bir takım olduklarına dikkat çeken Montella, şöyle konuştu:

"Kendimize güvenen, cesaretli bir takımız. Hem genç hem de deneyimli isimlerimiz var. Herkesin sorumluluk duygusunu hissederek hareket etmesi gerekiyor. Neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken bir ülkemiz var. Onları gururlandırmak istiyoruz. Adım adım giderek, çok çalışıp, bütün sonuçları almak istiyoruz."

'HAYALLERİMİZ BÜYÜK AMA ADIM ADIM İLERLEMEMİZ LAZIM'

Büyük hayalleri olduğunu ancak adım adım gitmeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıyım hiç düşünmemiştim. Böyle bir fırsatı hayal bile etmedim. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Duygusal olarak milli takımda her şeyi hissedersiniz. Çok çalışmamız lazım tabii ki de. Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kadro seçimi hakkında da konuşan Vincenzo Montella, "Çok zordu son seçimi yapmak. Diğer takımları da takip ediyorduk. Onlar da 80-90 milyonluk isimleri almadılar. Zor olduğunu biliyorum. Benim açımdan görevimin bir parçası. Bazılarını getiremediğimiz için üzülüyoruz. Tabii ki son seçimleri özgürce yaptığımı söylemem lazım. Rakipleri düşünerek yaptık. En çok katkı sağlayabilecek futbolcuları seçtim" diye konuştu.

'ARDA GELİŞİME ÇOK AÇIK'

Arda Güler'in gelişime açık bir oyuncu olduğunu söyleyen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki geliştiğini düşünüyorum. Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı. Bizimle beraber o dönemden beri 20 maç yaptı. Real Madrid'de kazanmaktan başka düşünce yok. Bu sizi zihinsel açıdan geliştirir. Gelişime çok açık. Biz de gelişimini desteklemeye hazırız. Onun gelişimi için çalışıyoruz. Real Madrid'de birçok deneyim yaşadı. Bu da mental olarak sizi ve oyununuzu geliştirir."

'ITALIANO ÇOK İYİ HOCA VE İYİ BİR İNSAN'

Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a giden Vincenzo Italiano'nun iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen Montella, "Ben burada çok mutluyum. Entegre olduğumu hissediyorum. Bütün konsantrasyonum milli takımda. Başka konu konuşmaya gerek yok. Vincenzo Italiano için çok mutluyum. Arkadaşım, iyi hoca ve iyi bir insan. Adana'da yaşadığımız kötü depremden sonra bütün zorluklara rağmen İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan birisi oydu. Kıymetli bir insan, çok da iyi bir hoca" dedi.

FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

Fatih Terim ile hikayelerinin benzer şekilde geliştiğini söyleyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben onu bir dostum olarak görüyorum. Bizim hikayelerimiz yakın gitti. Fiorentina'dan gittiğinde ben göreve geldim. Milan'dan gittiğinde ben oraya geçtim. Daha sonrasında milli takımda göreve geldim. Memleketi Adana'da Adana Demirspor'un başındayım. Referans olacak bizim için. Tekrar teşekkür ederim. Aynı şey Şenol hoca için de geçerli. Her seferinde hem özelde hem insanlarla konuşurken bizimle ilgili en iyi şekilde konuştu. Ona da teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki onun da duaları bizimle."

ARDA GÜLER: BU BİZİM HAYALİMİZ

2002 Dünya Kupası'nda 8 numaralı formayı giyen Tugay Kerimoğlu ile turnuvadan konuşmadığını söyleyen Arda Güler, "Tugay abi (Kerimoğlu) ile görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, abilerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

'TAKIM ARKADAŞLARIMA ÇOK GÜVENİYORUM'

Takım arkadaşlarına güvendiğini belirten Arda Güler, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi, bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyada kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kimseden çekinceleri olmadığını sözlerine ekleyen Arda Güler, şöyle konuştu:

"Bütün marşları seviyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Kim gelirse oynamak isterim. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez."

'SAHNE BENİM DUYGUSU ALMADIM'

Takım olarak oynayacaklarını söyleyen Arda Güler, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sahne benim duygusu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Hayallerimiz Büyük, Adım Adım İlerlemeliyiz - Son Dakika

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