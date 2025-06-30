Montella'nın Sözleşmesi 2 Yıl Uzatıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 'nın gelecek yıl sona erecek sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. İtalyan teknik adam için TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Vincenzo Montella katıldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın takımda bir kolej havası yakaladığına dikkat çeken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Amerika maçından sonra telefonla kızımız maçı seyretmiş arkadaşlarına da Türk formalarını giydirmiş. Montella'nın kızı değil bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibi sevindiler. Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Çok güzel bir kolej havası yakalanmış. Çocuklarla beraber aile ortamı kurmuş. Çocuklar hocayı seviyor, hoca da çocukları çok seviyor. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Biz buna inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen eleştiri alıyor kamuoyu tarafından. Peygamberlerin bile kusurları var. Kusursuz insan yok. Bazen hoca forvetsiz oynuyor diyorlar. 'Bazen benim boyum uzun beni oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosu ama daha çok önemsediğimiz konu tarihin en ahlaklı kadrosu diyebiliriz. En nezih kadrosu. Önümüzde önemli maçlar var. Amerika'da provasını yaptık. O havayı teneffüs etsin çocuklar diye. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin çabası, yönetimin katkıları… Sporla ilgilenen herkesin bu konuya destek olmasını rica ediyoruz. Bu tek ayak değil. Organize olursak başarabiliriz. 2002'den beri gidemiyoruz. 2026'da inşallah Amerika'da oluruz. Olmakla kalmayıp, Türk milletini, Milli Takımını benimseyen Müslüman alemi için de sevindiren sonuçları alırız. Hocamıza da genç arkadaşlarımızla beraber üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

MONTELLA: SİZE İNANAN POZİTİF İNSANLAR OLUNCA HER ŞEYİN DAHA KOLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile benzer karakterlere sahip olduklarına dikkat çelen Vincenzo Montella, "Öncelikle duygulandığımı söylemek istiyorum. Anlaşma sağladığımız için mutlu ve gururluyum. Bu göreve çok özel bir tarihte başladığımı düşünüyorum. Rahmetli babamın, doğum günüydü. Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başladığımız günden itibaren karakterimizin ne karar benzer olduğunu gördüm. Çok fazla göz önünde değildi. Perde arkasında çalıştık. Aynı fikirde olduğumuzu gördüm. İbrahim başkanla dostluğumuz var. Arkadaşım olarak görebiliyorum kendisini. Benimle aynı düşündüğünü görmek, size inanan pozitif insanlar olunca her şeyin daha kolay olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

'BİZE İNANAN İNSANLARIN OLMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI'

Futbolcuların aile ortamı kurulmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Montella, "Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Aile ortamı kurmamıza yardımcı oldular. Yürekleriyle sahada mücadele verdiler. Bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Böyle bir durumun oluşmasında bize inanan insanların olması işimizi kolaylaştırdı. Bunu hep birlikte başardık. Geldiğimizden bu yana birçok ilke imza attık. Doğru değerlere sahip insanlarla birlikte olduğumuz için başarabildik. Hem Türk hem İtalyan bir ekibim var. Federasyonda çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Geldiğimizden beri herkes özverili şekilde çalıştı. Ben kulüpte çalıştığım dönemlerde de kendi bünyesinde olan asistanlarla çalışmayı sevmişimdir. Aidiyet benim için çok önemli. Karışık bir ekiple çalışmayı çok istiyordum. Selçuk hocaya teşekkür etmek isterim. Bize fazlasıyla katkısı oldu. Kendisi için en iyisini diliyorum. Yönetime ve başkana teşekkür ederim. Selçuk hocanın boşluğunu farklı bir isimle dolduracağız. Bana tamamıyla özgür seçim yapma hakkı verdikleri için teşekkür ederim. En iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BU AİDİYETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Taraftarın dünyanın her yerinde kendilerine destek olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Son teşekkürü de taraftarımıza sunmak istiyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim destekleri azalmadı. Var olduğumuzu hissettirdiler her seferinde. Bu destek sayesinde fazla enerjiye sahip olduk. Bağlığımız gün geçtikçe arttı. Çok özel bir an var. Futbolda galibiyetten sonra kutlamak çok kolaydır. Hollanda maçından sonra bize gelip, kucak açtılar. Bizi desteklediler. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu aidiyeti göstermeye devam edeceğiz. Onlar da bizi hiçbir zaman bırakmasın. İtici gücümüz oldular" dedi.

'EN İYİ PERFORMANSIMIZI VEREREK İSTEDİĞİMİZ HAYALLERE ULAŞABİLMEK İSTİYORUZ'

Yaklaşık 2 senedir görevde olduğunu, 689 maçı statta seyrettiklerini belirten Montella, "Ekibimle beraber bu çalışmaları yürütürken birçok ilke imza attık. Bunları hep birlikte başarabilirdik. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. 72 sene sonra Almanya'yı kendi sahasında yendik. Bunun gibi birçok ilke imza attık. Herkesin çabasıyla bunları başarabilirdik. Kafamız Dünya Kupası elemelerinde. En zor gruplardan birinde olduğumuzu düşünüyoruz. İspanya önemli bir milli takım. Gürcistan, şampiyonada Portekiz'i yendi. Bulgaristan en iyisini isteyen bir takım. Bizim tüm konsantrasyonumuz elemelerdeki maçlarda. En iyi performansı vererek istediğimiz hayallere ulaşabilmek istiyoruz" diye konuştu.

'BU PROJEYE DEVAM EDEBİLMEK EN BÜYÜK HAYALİMDİ'

Kasım ayına kadar yapıcı eleştiriler olmasını rica eden Montella, "Ben haksız eleştiriler olduğunda da devam edebiliyorum. Böyle bir olgunluğa sahibim. Kasım ayına kadar şöyle bir ricam var. Yapıcı eleştirilerde bulunalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na katılamamak beni üzüyor. Nasıl olur da Türkiye gidemez. Bu konuda yapıcı bir enerji oluşturmamız gerekiyor. Birlik kurmamız gerekiyor. Bu projeye devam edebilmek en büyük hayalimdi" ifadelerini kullandı.

'Türk futbolu olarak çok fazla yeteneğe sahibiz' diyen Montella, "En iyi şekilde kullanamadığımız dönemler oldu diye gördüm ben. Buraya geldiğim günden itibaren fiziksel ve bireysel yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar geliştirilebilir. Biraz daha sabırlı davranmamız gerekiyor. Bu konuda futbolcularımızın medya önünde de gelişmelerine izin vermemiz gerekiyor. Her şey gelişime açık, bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'ARDA'NIN HER POZİSYONDA OYNABİLDİĞİNİ BİLİYORUM'

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun milli futbolcu Arda Güler'i 8 numarada kullanmak istediğini açıklamasıyla ilgili düşünceleri sorulan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancelotti gitmeden önce de Arda oynamaya başlamıştı. O da geride oynatıyordu. İyi futbolcular genelde her pozisyonda oynayan futbolculardır. Arda'nın her pozisyonda oynayabildiğini bildiğim için orada da performans vereceğinden eminim"

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ONLARIN MUTLU OLMASI'

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında çıkan transfer haberiyle ilgili de düşünceleri sorulan tecrübeli teknik adam, "Bence finali kaybetmesi için finale giden maçları kazanabilmesi gerekiyor. 2, 3 yılda muazzam yolculuk yapan bir futbolcumuz oldu. Finallere bakmaksızın söylüyorum bunu. Milli Takım'a olan bağlılığını söylemiyorum. Bunu her seferinde deneyimleyebiliyorsunuz. Ben karar veremem. Benim için önemli olan onların mutlu olması. Fazlasıyla maç oynayabilmesi" ifadelerini kullandı.

'TÜRK VATANDAŞI OLMAYI İSTERİM'

Türk vatandaşı olmak isteyip istemediğiyle ilgili gelen bir soruya Montella şöyle cevap verdi:

"Tabii ki de isterim. Ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Benim yanımda Türkçe konuşurken dikkat edin çünkü anlamaya başladım. (Gülerek) Ama Türk vatandaşı olmayı isterim"

Daha önce kendisine teklifler geldiğini ancak Milli Takım'da kalmayı tercih ettiğini belirten Montella, sözlerini şöyle noktaladı:

"Birkaç tane teklif oldu. Ama bu benim için çok önemli değildi. Doğru bir çalışma yürüttüğünüz bir kurumda, mutlu olduğunuz bir yerde başka teklifler olsa dahi sizi etkilemez. Mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum. Geçmişte birkaç hatam vardı. Deneyime bakarak konuşuyorum. Gelişimin açık olduğu yerlerde olmayı seviyorum"