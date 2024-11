Mourinho: 3-0'dan 3-2'ye gelmemeliydik

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bellona Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Aslında devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik" dedi.

Mourinho, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her gün Türk futboluna adapte olmaya ve öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Bugün maça çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Mourinho, "Aslında devrede maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu ama bitiremedik. İkinci yarıda maç tekrar ortada oldu. Bu takımla ilgili benim hoşuma gitmeyen bir şeydi. 90 dakika boyunca daha istikrarlı ve konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü maç 3-0'a kadar kolay bir maçtı bizler için ama 3-0'dan 3-2'ye gelene kadarki periyotta sadece durduk. Performansımız durakladı." diye konuştu.

Korkuyu hissedince 3-2'nin ardından oyuncuların odaklanmaya ve motive olmaya başladıklarını belirten Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 6 oldu ama 7, 8 de olabilirdi. Oyuncularımdan istemediğim şey bu. Maç kolayken maçı bitirmeyi, maçı öldürmeyi, başarmaları gerekiyor. Öyle yapmamız gerekiyor. Çok zor maçlar oynayacağız çünkü ve maç kolay bir durumdayken 3-0 gibi bir durumdayken 4'ü, 5'i, 6'yı atmamız gerekiyor. Maçın 3-1'e, 3-2'ye gelmemesi gerekiyor. Bugüne dair sevmediğim tek şey bu ama topla gerçekten çok yüksek kalitede bir oyun sergiledik. 6 attık ama 7, 8, 9, 10 da olabilirdi. Mutluyum."

"Hayalimdeki takım 3-0'dan maçı 3-2'ye getirmez"

Hayalindeki takım olması için bugünkü maçın Fenerbahçe lehine 8-0 sonuçlanması gerektiğini ifade eden Mourinho, şöyle devam etti:

"6-2 değil. Hayalimdeki takım 3-0'dan maçı 3-2'ye getirmez. Dolayısıyla hayal ettiğimden uzaktayız diyebilirim. Ama şu anlamda hayal ettiğim bir takıma sahibim. Takımdaki herkes hazır, oynamayan oyuncular da çok az şans bulan oyuncular da hazır. Herkes çok iyi, çok sıkı çalışıyor. Bu takımımızın davranış biçimi diyebilirim. Oğuz Aydın da bugün öyle oynadık ki sanki her maç oynuyormuş gibi aynı şekilde Samet de. Güçlü bir grubumuz var."

Penaltı pozisyonu

Penaltı pozisyonunu değerlendirmesi istenen Mourinho, bunu bir sonraki görüşmelerinde sormaları gerektiğini dile getirdi.

Çünkü şu anda bu konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceği ifade eden Mourinho, şunları kaydetti:

"Çünkü pozisyonu televizyondan veya tabletten izleme şansım olmadı ama benim kulübede bulunduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu. Eğer sayın Galatasaray ikinci başkanı mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta, her Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 4'üncü sarı kartı görebiliyorlar. Mantıksız çok fazla şey var. Dolayısıyla en iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak. Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jestine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar."

"Ülkede yetişmiş futbolcu kontenjanı konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Mourinho, ara transfer döneminde takıma oyuncu katılacaksa transferin çok iyi ve kadrodaki mevcut futbolculardan daha iyi olması gerektiğini vurguladı.

Kadrodaki oyuncuları geliştirmekten çok mutlu olduğunu aktaran Mourinho, "Oğuz Aydın'ın ilk geldiği zaman ile şimdiki haline bakıyorum. Aynı zamanda Levent'in gelişimini görüyorum Bartu, Yusuf gibi oyuncuları gerçekten çok beğeniyorum. Onları geliştirmek istiyorum. Çünkü UEFA'da aslında başımızı belaya sokan bir durum var. Ülkede yetişmiş futbolcu kontenjanı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Muhtemelen bu konu üzerinde durulmamış, umursanmamış ama ben umursuyorum. Dolayısıyla bu oyunculara şans vermek istiyorum. Eğer kış transfer penceresi açıldığında transfer pazarında bir şey olacaksa gerçekten çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü ben elimdeki oyunculardan çok mutluyum."