Mourinho\'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettikleri Anderlecht'i 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ DİYEMEM"

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz" dedi.

YUSUF'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yusuf Akçiçek'in performansına da değinen Portekizli teknik adam, "Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere başmalı" şeklinde konuştu.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMA BÜYÜK ŞANS"

Öte yandan Yusuf ise müsabaka sonrasında Jose Mourinho için "Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI: TECRÜBEM DİYOR Kİ, DAHA BİTMEDİ

Jose Mourinho, basın toplantısında ise şu sözleri sarf etti;

"Sanırım ocak ayından itibaren 10 maç yaptık, 8 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Takım üzerine koyarak devam ediyor ve gelişiyor. Noel döneminde maç yapmadığımız periyodun karşılığını alıyoruz. Tabii ki her şey zor. Avrupa Ligi'nde henüz eleme usülü oynanan maçların başındayız. Kazandık ama tur ortada, henüz bir şey bitmedi. 3-0'a rağmen tur bitmedi. Futbolda her şey olabilir. Bugün aldığımız sonuç, turu aldık düşüncesine itmiyor. Takımın performansı beni mutlu ediyor. Bugün iyi oynadık. Oyuncularım ne yapmak istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Takım birlik olmuş durumda. Amrabat stoperde harika, Yusuf harika, takımdaki bütün oyuncular çok iyi. Bugün Bright'ı çıkardım, çünkü ikinci sarı karttan korktum. Amrabat'ı çıkaramadım, çünkü o pozisyonda başka bir oyuncum yoktu. 3'den fazla atabilirdik. İrfan 2 harika şut çıkardı. Bu sonuç tur için yeterli mi, Brüksel'de göreceğiz.

"VERTONGHEN'İN FORMASINI ALDIM"

Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım, her zaman benim çocuklarımdır, bana karşı oynasalar bile. Formasını aldığım için çok mutluyum.

HAKEMİN OYUN KONTROLÜNDEN MUTLUYUM"

Hakemin pozisyonlarını kenardan seyrettim. Hakemin oyun kontrolünden mutluyum. Bright'a yapılan penaltı vardı. Golden önce korner miydi, değil miydi görmedim. VAR bir pozisyonu 3 dakika inceliyorsa o zaman pozisyon şüphelidir ve doğru karar beklersiniz. 3 dakika izleyip yanlış karar vermek zordur.

"KALP KRİZİ GEÇİRMEK İSTEMEM"