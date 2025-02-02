NBA All-Star\'a seçilen Alperen\'in Giresun\'daki ilk antrenörü: Asıl film yeni başlıyor

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GİRESUN'da çocuk yaşlarda başladığı basketbolda başarı basamaklarını tek tek tırmanıp, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All- Star organizasyonuna seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü (22) ilk keşfeden antrenör Salim Taslı, genç oyuncusuyla gurur duyduğunu söyledi. Taslı, "O bizim gururumuz. 4 sene önce All-Star olacak demiştim, şimdi de MVP (NBA en değerli oyuncu ödülü) olacak diyorum. Alperen'in şu an fragman kısmını izliyorsunuz. Asıl film yeni başlıyor" dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna seçildi. Giresun'da ilkokul çağlarında başladığı basketbolda başarı basamaklarını tek tek tırmanan Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir diğer milli basketbolcu Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu başarıyı elde etti. Küçük yaşlarda Giresun Üniversitesi Spor Kulübünün altyapısında forma giyen Şengün, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçını Banvit formasıyla 17 yaşında oynadı. Şengün, 2020-2021 sezonunda formasını giydiği Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirdi. Milli basketbolcu, 20 Ekim 2021'de NBA'deki ilk maçına çıktı. Kariyerinde 4 bin sayı barajını aşmayı başaran milli yıldız, sezon içerisinde de şu ana kadar 19,1 sayı, 10,4 ribaunt, 5 asist ortalamalarını yakaladı. Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'un plakası olan 28 numaralı formasıyla NBA'daki başarısı, ailesi ve hemşehrilerine gurur yaşattı.

TESADÜF KARŞILAŞMA BAŞARILARLA DOLDU

Şengün'ü ilk keşfeden Giresun Belediyesi Gençlik Spor Kulübünde Altyapı antrenörü Salim Taslı, başarılı oyuncusunun basketbol kariyerine ilk başlama anları, yeteneklerini ve Giresun'dan NBA'ya uzanan başarı hikayesini DHA'ya anlattı. Milli basketbolcuya ilham veren Taslı, "Alperen'in babası, benim de lisedeyken beraber basketbol oynadığım arkadaşım Kemal ile caddede tesadüfen karşılaştık. Büyük oğlu Alican'ın basketbol oynamaya başlaması için benden ricada bulundu. Ben de yaşı daha küçük olan çocuklarla çalıştığımı söyledim. O da bana 2002 doğumlu oğlu Alperen'i söyledi. 2010 yılında bu şekilde Alperen ile çalışmaya başladık. Benimle birlikte 4 yıl çalıştı" dedi.

'YAPMIŞ OLDUĞU İSTATİSTİKLER İNANILMAZ'

Alperin'in Balıkesir Banvit Kulübünde de yeteneklerini ortaya koyduğunu anlatan Taslı, "Burada her çocuğun hayali var. Hepsi basketbolcu olmak istiyor. Onun da hayalleri vardı. Antrenman sonunda internet kafeye giderek, NBA'deki maçlarla ilgili kısımlar ve oyuncuları, Michael Jordan'ı seyrediyordu. 'Alperen Şengün' dediğimde ve bu kelimeleri yan yana getirdiğimde, bundan 15 yıl önce buradaki basketbol camiasına bunu söylemiş olsaydım. 'Bu adam kafayı yemiş' derlerdi herhalde. Giresun'dan bir oyuncu All-Star olacak, 28 numaralı formayı giyecek. Bunlar belki hayalin ötesinde bir durum oluyordu. Biz bu durumla inanılmaz gurur duyuyoruz. Amerika'nın en büyük liginde oynuyor. NBA'de oynuyor, dünya liginde oynuyor yani oradaki dereceleri ve yapmış olduğu istatistikler inanılmaz" diye konuştu.

'ESAS FİLM YENİ BAŞLIYOR'

Salim Taslı, "Alperen kariyerinin en iyi anlarında şu anda. Bana göre Alperen'in fragman kısmını seyrediyorsunuz. Esas film yeni başlıyor. Ben iddialı konuşuyorum. O bizim gururumuz. 4 sene önce All-Star olacak demiştim, şimdi de MVP (NBA en değerli oyuncu ödülü. Most Valuable Player) olacak diyorum. Alperen şampiyonda olacak. Kendisiyle ve babasıyla sürekli görüşüyoruz. O da memnun ve mutlu. Bu hepimizin, Giresun'un ve Türkiye'nin başarısı. Herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Mayıs aylarında geliyor ve bu salonda idman yapıyoruz. 'Ben NBA'de oynayan bir oyuncuyum' gibi bir kompleksi yok. Alperen yine eski Alperen; kibri yok. O yıllarda boyu 1.78'di, şimdi 2.11; aradaki tek fark bu. Değişen bir şey yok, aynı karakter ve aynı kişilik" ifadelerini kullandı.

'ONUR MADALYASI TAKILMIŞ KADAR GURURLUYUZ'

Alperen Şengün'ün babası Kemal Şengün de oğluyla gurur duyduklarını söyleyerek, "Hem bizim hem ülkemiz için gurur verici. Şu an onur madalyası takılmış kadar kendimizi gururlu hissediyoruz. Herkesten güzel mesajlar alıyoruz. Gurur kelimesinin başka adlandırmasını bulamıyoruz. Önemli olan Türk halkına sevgi ve saygımızı gösterebilmektir. Çocuğumuz normal Anadolu çocuğu. Onun maçlarına odaklandık. En büyük hayat tarzımız. Merakla bu sonucu bekliyorduk, telefona mesajlar gelmeye başladı. Amerika'da en büyük ilgi alanı oldu. Alperin'in hedefi dünyanın en iyi oyuncusu olmak" dedi.

'ALPEREN ÇOK SAVAŞÇI RUH KİMLİĞİNE SAHİP'

Oğlunun hedeflerinin bitmeyeceğini kaydeden Kemal Şengün, "Orada 500 oyuncu içerisinden zekasıyla bunların üstesinden gelmeyi başarıyor. 8-9 yaşından beri basketbolun içinde bu sporu çok seviyor. Bu seviyede olmak her babayiğidin harcı değil ama çocuğum bunları başardı. Buradan bile 'bu çocuğun hedefleri bitmez' diyebiliriz. Alperen çok savaşçı ruh kimliğine sahip. Bunu da erkenden gurbette olmasına bağlıyorum. Onu Amerika'ya Salim Hoca ile götürdüğümüzde Salim Hoca bana 'Kemal en büyük yıldızlar yokluğun içinden çıkar, ben ona inanıyorum' dedi. 22 yaşında çocuğum bunu başardı. Önünde daha yıllar var" dedi.