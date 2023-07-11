Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu'yu teknik direktör olarak atadı

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile anlaşamamasının ardından teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü eski futbolcu Adrian Mutu'yu getirdi.
Azerbaycan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Adrian Mutu yaptığı açıklamada, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.
Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina formaları giyen Adrian Mutu, son olarak Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı.
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