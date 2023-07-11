Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu'yu teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu'yu teknik direktör olarak atadı

11.07.2023 14:34

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile anlaşamayınca dünyaca ünlü eski futbolcu Adrian Mutu'yu teknik direktörlük görevine getirdi. Mutu, Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmeyi amaçladığını belirtti. Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina formaları giyen Mutu, son olarak Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı.

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile anlaşamamasının ardından teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü eski futbolcu Adrian Mutu'yu getirdi.

"AZERBAYCAN'I AVRUPA'DA GURURLA TEMSİL ETMEYİ AMAÇLIYORUM"

Azerbaycan ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Adrian Mutu yaptığı açıklamada, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek." ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİNİN FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina formaları giyen Adrian Mutu, son olarak Rapid Bükreş'i çalıştırmıştı.

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Neftchi Bakü, Adrian Mutu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu'yu teknik direktör olarak atadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu'yu teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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