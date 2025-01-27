Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 5-4 yendi. Akdeniz ekibi, 8. dakikada Francisco Calvo'nun kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

27.01.2025 22:13  Güncelleme: 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi takım 5-4 kazandı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART ÇIKTI

8. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. 5'inci dakikada ceza yayının biraz gerisinde Calvo ile girdiği ikili mücadelede Fall'ın yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, serbest atış kararı verdi. Rumen VAR hakemi Christian-Petru Ciochrica'nın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Metoğlu, bariz gol şansı gerekçesiyle Calvo'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

EKSİK HATAY GOLÜ BULDU

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Cemali Sertel'in pasıyla sol kanatta topun sahibi olan Fernandes, Opoku'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği top, Aboubakar'dan sekti. Boutobba'nın penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

FARK 2'YE ÇIKTI

20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı kornerde Cemali Sertel, altıpasın içinden uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

KASIMPAŞA'DAN PEŞ PEŞE GOLLER

30. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına giren Hajradinovic, topu önüne aldıktan sonra çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Erce Kardeşler'in kontrol etmek isterken elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, bacaklarının arasından filelere gitti ve fark 1'e indi.

39. dakikada lacivert-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde Sadık Çiftpınar, kafayla topu arkaya aşırttı. Kilama'ın altıpasın içinden ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

VAR'DAN PENALTI: HATAYSPOR YENİDEN ÖNDE

45+10. dakikada Hatayspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Görkem Sağlam'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aboubakar'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşundan sonra oluşan karambolde hakem Muhammet Ali Metoğlu, Hataysporlu oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Kasımpaşa lehine faul kararı verdi. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Metoğlu, Opoku'nun eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+11'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlak ile kaleci Gianniotis'i ters köşelere gönderdi ve ilk yarı 3-2 bitti.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

GOL DÜELLOSU İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

54. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Barak, pasını Brekalo'ya verdi. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Kilama'dan döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Aytaç Kara, yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı ve skor eşitlendi.

58. dakikada Hatayspor dördüncü golünü kaydetti. Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı kornerde Aboubakar'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve konuk takım bir kez daha öne geçti.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

KASIMPAŞA BİR KERE ÖNE GEÇİP KAZANDI

68. dakikada ev sahibi takım yeniden skora dengeyi getirdi. Winck'in sağ çaprazda yerden ortasında Fall, altı pasın içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

75. dakikada Kasımpaşa ilk kez öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında Winck'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Skor Kasımpaşa lehine 5-4'e gelirken maç da bu sonuçla bitti.

Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi

EV SAHİBİNİN HASRETİ BİTİRDİ

Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa, 25 puana yükselerek 12. sıraya yerleşti. Ligde bu sezon sadece 1 kez kazanan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 10 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Hatayspor\'u 5-4 yendi

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat:
    şikesporun kulübü kasımpatıyı ligde tutmak için Hatay'ı harcadınız. şikespora kaybederler, GS'a karşı ölüm kalım maçı gibi oynarlar. Tribüne şikesporun elemanlarını toplayıp GS'a karşı terör besteleri söylerler. Tüm kötülüklere izin veren; TFF MHK istifa! 35 4 Yanıtla
  • ferhat:
    şikesporu yıllardır şampiyon yapmak için yemedikleri hak kalmadı. her kulübün hakkını yediler. lale orta sezonları gibi en skandal sezonlardan biri devam ediyor. GS'ın ve anadolunun hakkını yiyen feNerasyon ve MHK istifa ! 18 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Hatayspor’a gösterilen kırmızı kart yanlış. En fazla satı kart olmalıydı. Bizim orta hakemlerde güven ve oterite yok sarı kart bile vermediği pozisyona VAR on uyarısıya kırmızı kart veriyorsan sen bu işi bilmiyorsun demek git düdüğünü as. Kararının arkasında durmalıydı. Yabancı VAR gelsin derken en kalştesizlerini getirin demedik. Yazık kazanacakları maçı hakemlerin yüzünden kayıp ettiler 18 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hatay kümeye naşla 1 11 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser nonoştur 4 1 Yanıtla
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