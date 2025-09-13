Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı

13.09.2025 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında, 1, 2 ve 4. Grup maçları oynandı. Sonuçlar belirlendi.

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında 3. Grup maçları oynanırken 1, 2 ve 4. Grup müsabakaları başladı.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Yalova FK 77-Galata SK: 1-2

Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 1-1

Silivrispor-Çorluspor 1947: 0-1

Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK: 1-0

Astor Enerji Çankaya SK- Bursa Yıldırım SK: 2-2

2. Grup:

Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor: 1-1

Osmaniyespor- Erciyes 38 Futbol: 1-1

Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 3-1

Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-0

Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor: 1-2

Malatya Yeşilyurt SK- Kırıkkale FK: 2-2

Niğde Belediyesispor- Kahramanmaraşspor: 2-0

3. Grup:

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Sebat Gençlikspor- Artvin Hopaspor: 1-0

Zonguldakspor- Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Karabük İdmanyurdu- Tokat Belediye SK: 1-4

Amasyaspor-52 Orduspor: 0-3

Smart Holding Çayelispor- Giresunspor: 2-0

1926 Bulancakspor- Pazarspor: 1-0

Orduspor 1967- Fatsa Belediyespor: 0-1

4. Grup:

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-2

Kütahyaspor- Karşıyaka: 1-2

Ülkea Nazillispor- Denizli İdmanyurdu Güreller SK: 1-1

Altay- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Balıkesirspor-Tire 2021 FK: 1-2

İzmir Çoruhlu FK- Eskişehirspor: 1-0

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü

20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım! Karşılaşmada goller üst üste
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 21:44:33. #7.11#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig'de 2. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.