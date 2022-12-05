Neymar'la dalga geçen kaleci hayatının dersini aldı! Sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika
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Neymar'la dalga geçen kaleci hayatının dersini aldı! Sosyal medyada alay konusu oldu

05.12.2022 23:33

Brazilya'nın yıldızı Neymar'ın kullanacağı penaltıda ilginç hareketler yapan Güney Kore kalecisi Seung-Gyu Kim, sosyal medyada alay konusu oldu. Neymar, garip tavırlar sergileyen kaleciyi attığı şık golle gülünç duruma düşürdü.

2022 Dünya Kupası son 16 turundaki Brezilya - Güney Kore maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Brezilya lehine çalınan penaltıda topun başına Neymar geçti.

KÖŞEYİ BOŞ BIRAKTI

Güney Kore kalecisi Seung-Gyu Kim, çizgi üstünde tek bir köşede sabit kalıp o noktada adeta dans etti. Neymar ise çok rahat bir şekilde topa yürüyüp vuruşunu yaptı.

CILIZ ŞUTA ENGEL OLAMADI

Neymar, yaptığı rahat vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Kaleci Kim, cılız gelen edilen şuta engel olamadı. Kim, sergilediği tavırlarla sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

YORUMLAR
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Güney Kore, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar'la dalga geçen kaleci hayatının dersini aldı! Sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar'la dalga geçen kaleci hayatının dersini aldı! Sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika
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