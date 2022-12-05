2022 Dünya Kupası son 16 turundaki Brezilya - Güney Kore maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Brezilya lehine çalınan penaltıda topun başına Neymar geçti.
Güney Kore kalecisi Seung-Gyu Kim, çizgi üstünde tek bir köşede sabit kalıp o noktada adeta dans etti. Neymar ise çok rahat bir şekilde topa yürüyüp vuruşunu yaptı.
Neymar, yaptığı rahat vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Kaleci Kim, cılız gelen edilen şuta engel olamadı. Kim, sergilediği tavırlarla sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Neymar'la dalga geçen kaleci hayatının dersini aldı! Sosyal medyada alay konusu oldu - Son Dakika