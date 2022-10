"Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor"

"Kadromuzu daha yüzde yüz şekilde oluşturmadan, bu zamana kadar iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum"

"Bu kuralın yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz""Türk futbolundaki en büyük sorun, vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler""Kerem ve Yunus'un kendi performanslarının altında olduklarını biz de onlar da görüyoruz""Forvetler içinden en maksimumu almaya çalışacağım"

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Icardi'nin bir sorunu yok. Dün geldi antrenmana başladı. Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz bir oyuncu. Ülkesine gitti, geri döndü. Şu an iyi şekilde çalışıyor. İyi bir şekilde takımda göreceğiz" dedi.Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı 'bay' geçecek olan Galatasaray'da, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynanacak olan Kayseri spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 5 yılın en yüksek puanın olduklarını belirterek, takımın gelişmekte olduğuna dikkat çekti. Şu ana kadarki en zor fikstürü oynadıklarını belirten Buruk, "Genel olarak beklentimiz bütün maçları kazanmak, bütün maçları kazanacak şekilde aslında geçti hep, son maç dahil. Bizim yapığımız tek hata, kaybettiğimiz Giresunspor maçı içerdeki. Onun dışındaki diğer maçları oyun olarak ve güven olarak, istatistiksel olarak da iyi durumda bitirdik. Eksik olarak sonlandırma görebiliriz. Gol sayısından da çıkıyor bu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili zaten özellikle bu hafta çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız. Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan bir takım var. Bizim için en önemli şey sonuç. Bu birliktelikle ilk günden hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de tek hedefimiz var şampiyon olmak" diye konuştu."KADROMUZU DAHA YÜZDE YÜZ ŞEKİLDE OLUŞTURMADAN BU ZAMANA KADAR İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Takıma eleştirilerin olmasının normal olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Eleştiri olacak tabi ki Türkiye'nin en büyük kulübünde çalışıyorsunuz, beklenti yüksek. Her şey eleştirilecek; bu iyi niyetli olduğu sürece bunu kabuk etmek zorundayız. Futbolun doğrusu yok, herkesin fikri başka. Yorumlanacak en kolay spor belki de. Ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Eleştiri olacak tabi ki ama genel olarak yolumuz iyi. Oyun olarak iyi oyun oynuyoruz. Bu kadar geniş bir kadro kuruyorsanız tabi ki giren çıkan oyuncu ve Türk kuralı üzerinde de eleştiri alıyoruz. Hepsine saygı duyuyorum ama ligin ilk 4 sırasına baktığımızda liderde 11 gol atmış. 3'üncü sırada Konya'nın gol sayısı küçük, Trabzon'un düşük. Çok yüksek sayılara uğraşmadık, bunu biliyoruz ama geçen senelere göre az gol yiyen bir takım var. Dominant bir oyun oynuyoruz. Rakip sahada oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlar… Bunu sonuca çevirmemiz gerekiyor. Daha tam kadro olamadık. Icardi süre almadı. Mata sadece bir resmi maçta oynadı. Yani biz tam olarak kadromuzu yüzde yüz şekilde oluşturmadan bu zamana kadar iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3 Türk kuralı olduğu için bütün oyuncularımızı aynı anda oynatamayacağımızı biliyoruz. Bu hafta da boş geçiyoruz. Burada gelen oyuncularımızı değerlendireceğiz. Farklı oyun anlayışı denemeleri yapacağız. Bu da bize bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."ICARDI'NİN BİR SORUNU YOK"Icardi ile ilgili gündemin sorulması üzerine ise Buruk, "Icardi'nin bir sorunu yok. Dün geldi antrenmana başladı. Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz bir oyuncu. Geçen hafta ile ilgili maçtan önce ve sonra açıklama yaptım. Küçük bir ağrısı olduğunu, zor bir hafta geçirdiğini söyledik. Ülkesine gitti, geri döndü. Şu an iyi şekilde çalışıyor. İyi bir şekilde takımda göreceğiz" dedi."BU KURALIN YANLIŞ OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"Yerli oyuncu kuralı ile ilgili soruya ise Buruk, şu cevabı verdi: "8+3'ü ile ilgili konuşan hep fazla kişi görmedim. Böyle bir kural çıkartıldı. Yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz, herkes dile getiriyor. Seyirci mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum açıkçası ve ne fayda saylayacağını merak ediyorum ülkemize. Bu kural gelmeden önce milli takım daha başarılıydı, herkes Avrupa'ya gidiyordu. İyi giden bir şeyde kural çıkarttık. Altyapılarımızla ilgili sorunları biliyoruz. Bunu sadece Türk oyuncu oynat, oynatma olarak değerlendiriyoruz; bu yanlış. İnşallah daha doğru adımlar atarız Türk futbolu için. TFF'nin de bununla ilgili çalışma yapacağını düşünüyoruz. Bu kurala adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transferi biraz kısıtlı. Kendi akademimizden yetiştireceğimiz oyuncular var, bunların üzerinde duruyoruz. Savunma oyuncusu anlamında Türk oyuncu bulmak zor, bulunca da yüksek fiyatlar isteniyor. En küçük şekilde 5, 6, 7 milyon isteniyor. Bu da zorluk yaratıyor. Devre arasında ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız.""TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK SORUN, VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞAN OYUNCULAR VE BUNA İZİN VEREN HAKEMLER"Ligin bekledikleri gibi geçtiğini belirten Okan Buruk, "Sert, birbirine yakın, herkesin mücadele içinde olduğu bir lig. Başakşehir ligin lideri, Adana Demirspor, Konyaspor…. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Bu şekilde özellikle kasım ayının ortasına kadar gideceğini düşünüyorum, araya kadar. Zor bir lig olacak. Ligin genelinde bütün takımlar birbirini zorluyor. Kalite olarak iyi oyunlar ortaya çıkıyor. Türk futbolundaki en büyük sorun, vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler. Bazen maçlar oynanamıyor. Bir anda nasıl bittiğini anlamıyorsunuz maçın. Türk futbolunun hızlanmaya ihtiyacı var. Bu olursa kalite de artacak. Biz hızlı oynamaya çalışan bir takımız. Bunun daha da artması gerekiyor" şeklinde konuştu."KEREM VE YUNUS'UN KENDİ PERFORMANSLARININ ALTINDA OLDUKLARINI BİZ DE ONLAR DA GÖRÜYORUZ "Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları hakkında da konuşan Buruk, "Kerem ve Yunus üzerinden eleştiriler oldu. Biz onlara güveniyoruz. Kerem geçen sen devamlı oynadı, az tatil yaptı, tekrar başladı. Geçen hafta milli maçta oynadı. Onlar için de kolay bir süreç değil. Onlara destek olacağız. Eksiklerini kapatma anlamında yardımcı olacağız. Yunus'a ve Kerem'e çok güveniyoruz. Önemli oyuncular. Oyuncularımıza daha çok destek vereceğiz. Kendi performanslarının altında olduklarını biz de onlar da görüyoruz. Onlara destek vermemiz gerekiyor. Kerem ve Yunus'un durumu dışardan da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor. Performans düşüklüğü olanlar olabilir ama onlara destek olmak zorundayız" dedi."FORVETLER İÇİNDEN EN MAKSİMUMU ALMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Buruk, son olarak ise takımın ileri uçta oynayan oyuncularıyla ilgili de "Seferovic çok iyi başladı. Burada tek sadece Seferovic'i değil, onu ne kadar besleyebildik onu da görmemiz gerekiyor. Genel olarak ona uygun oyun oynadık mı onu da değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Onun atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini konuştuk. Onun da adaptasyon süreci var. Gol atamadıkça da baskıya girdi ama hem Seferovic'i hem Icardi ve Gomis olunca, benim işim de zorlaşıyor. Oyun olarak benzeyen oyuncular. Bunlar içinden en maksimumu almaya çalışacağım. İyi oyuncularımız var. Bu performansı yukarıya doğru çekeceğiz" diye konuştu.