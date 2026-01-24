Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Çağtay, Tresor, Balkovec, Berkay, Larsson, Esgaio, Barış, Serginho, Traore

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen

CANLI ANLATIM:

1' GOOOLLL! Galatasaray, 30. saniyede Sara ile öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.