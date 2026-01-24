Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Çağtay, Tresor, Balkovec, Berkay, Larsson, Esgaio, Barış, Serginho, Traore
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper, Osimhen
1' GOOOLLL! Galatasaray, 30. saniyede Sara ile öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım: İlk gol 30. saniyede geldi - Son Dakika
