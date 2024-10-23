Okan Buruk\'tan Yunus Akgün Açıklaması

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GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , Elfsborg maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yunus'un sevkine şaşkınız. Biz öncekinde de şaşkındık. Ne olduğunu, neden olduğunu anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum. Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. PFDK kararını verecek. Ona da saygı duyacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek konuşmasına başlayan Okan Buruk, "Bugün kötü bir haberle sarsıldık. Uzun zamandır yaşamadığımız saldırılardan birini. Çok üzüntülüyüz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İnşallah tekrarı olmaz. Maç öncesi 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandık. Rakibin 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Genel planlarımız tuttu. Topa sahip olduk. Pozisyon ürettik, çok gol attık. 8-9 gol atabilirdik. Çok fazla şans geldi. Bazen de üçüncü bölgede son pasları doğru değerlendirebilirdik. Ofansif anlamda iyi işler yaptık. Rakibimizin geçiş hücumlarını iyi kullandığını söyleyebiliriz. Penaltıdan sonra korkulu dakikalar ortaya çıktı. Sonra 4-2 oldu. Oyun olarak mutlu olduğum yediğimiz goller dışında iyi işler ortaya koyduk. İlk defa bu dizilişi kullandık. Sıkıntı olan 3 gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok daha erken bitirebilirdik" diye konuştu.

'ICARDİ AÇISINDAN İYİ BİR MAÇ OLDU'

Icardi'nin geriye gelerek top almasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Okan Buruk, "Tabii ki istediğimiz bir şey. Özellikle Mertens ve Icardi'nin boşa çıkmaları istediğimiz bir şeydi. Bunu bazen Torreira ve Sara bazen de Mertens ve Icardi'den istedik. Son bölümde yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Bunu daha iyi şekilde sürdürebiliriz. Bu Icardi'nin oyununa uyan bir şey. Hem pas verdi hem gol attı. Baştan sona savunmayı da iyi yaptığını düşünüyorum. Onun açısından iyi bir maç oldu" şeklinde konuştu.

'BU SİSTEMİ KULLANACAĞIZ'

Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de üçlü savunma ile oynayıp oynamayacakları yönünde gelen soruya Okan Buruk, şöyle cevap verdi:

"Bu maç bitti. Yarın tekrar bir antrenman yapacağız. Sonraki gün dinleneceğiz. Sonra antrenman yapıp, maça hazırlanacağız. Oyunculara bakacağız ondan sonra maçla ilgili karar vereceğiz. Bunu kullanabileceğimiz bir sistem olarak görüyorum. Bu sistemi kullanacağız" dedi.

'İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Oyunun hakiminin Galatasaray olduğunu belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibe oyunu vermedik. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım, girdikleri pozisyonları sonlandırdılar. Bloklar arasını kırdık, topu öne taşıdık. Ama 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla bazen pozisyon gereği oluyor. Bunlar olacak. Oyunun geneline baktığımızda iyi işler şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Olumlu yönden baktığımızda taraftarımıza güzel futbol ve çok gol seyrettirdik."

'YUNUS AKGÜN'ÜN SEVKİNE ŞAŞKINIZ'

Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Yunus'un sevkine şaşkınız. Biz öncekinde de şaşkındık. Ne olduğunu, neden olduğunu anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum. Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. PFDK kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Benim olayımda da aynıydı, sadece Galatasaraylı oyuncular bu sevkleri aldığını görüyoruz. Çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını görüyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray'ın hakem hatalarına maruz kaldığını düşünüyorum. Geçen hafta gösterilen kartların da neden gösterildiğini anlamadık. Şaşırdığımız şeyler var. Ne olursa saygı duyuyoruz. Biz saha içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

'TEKNİK ADAM OLARAK SAHADA KALMAK İSTİYORUM'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında düşünceleri sorulan Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Onunla ilgili bir şey demeyeceğim. Polemik konusu olmasını istemiyorum. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Sevklerde para cezası bile iptal oldu. Burada yapılan sevklerin karşılığının olması gerekiyor. Birileri istedi diye yapılmış olması sıkıntı. Yarın, öbür gün herkes sevk isteyecek. Bunların böyle yapılması üzücü. Federasyona, başkana, kurullara güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz."

'AVRUPA İLE FARK VAR LAFINA İNANMIYORUM'

Türkiye ile Avrupa arasında fark olduğuna inanmadığını söyleyen Buruk, "Top ve oyun bizdeydi. Avrupa ile fark var lafına inanmıyorum. Oynadığımızda başa baş oynuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United örnekleri var. Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Sezon başları zor oluyor bizim için. Bugün de İsveç takımı ile oynadık. Fizik olarak güçlü diyebiliriz. Her anlamda üstündük. Türk takımlarının her takımı yenebileceğini bugün de gösterdik" dedi.

'BUGÜNE KADAR HEP ÖNDE, RİSKLİ, ATAK OYNADIK'

Savunmaya önem verdiklerini ancak hiçbir zaman kapanan bir hoca olmadığını söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kasımpaşa maçında Nelsson vardı, 3 gol yedik. Onun olduğu maçta 3 gol yemek onla alakalı bir şey değil. Oyun olarak baktığımız hücum oynayan bir Galatasaray var. Hem ligde hem Avrupa'da 3 gol ortalamasıyla devam etmek mutlu ediyor. 3 maçta 9 gol attık. Bunlar da bizim için önemli sayılar. Savunma takımı değiliz. Savunmaya önem veriyoruz ama bekleyen kapanan bir hoca değilim. Bugüne kadar hep önde riskli, atak oynadık. Karşılığını da aldık. Yine devam edeceğiz. Bazen şansızlık olur. Burada da niye çok gol yiyoruz diyebiliriz. Genele bakmak lazım bence. 2 santrfor, 1 10 numara, 2 tane kanat, Sara'yı da sayarsak 6 hücumcu ile oynadık. Rakibe ilk yarı az pozisyon verdik. Konsantrasyonun azıldığı bölgelerde gol yedik. Bugün son bölümde de bunu yaşadık."