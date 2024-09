Otizmli Sporcu Tuna Tunca Manş\'ı Geçiyor

Spor

İZMİR'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (21), İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi 'ni geçmek için yola çıkıyor. Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli birey olmayı hedeflediğini belirten Tunca, "Çok heyecanlıyım ve hazırım. Manş Denizi'ni geçince Türk bayrağını dalgalandıracağım" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, açık su yarışlarında kendi yaş kategorisinde derece yapmayı başardı. Tunca, 23 Haziran'da antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, bugün yola çıkıyor.

'İLK OTİMLİ SPORCU OLACAK'

Tunca, 10 ile 15 Eylül tarihleri arasında ortalama su sıcaklığı 14-18 santigrat derece arası olan Manş Denizi'nde yüzecek. Son 5 yıldır Tuna'nın yoğun bir şekilde Manş Kanalı geçişine hazırlandığını ve artık sona yaklaştıklarını belirten annesi Gülnur Tunca, "Bugün İngiltere'ye gidiyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak her şey yolunda giderse Tuna, 10-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'den Fransa kıyılarına kadar yüzmeye başlayacak. Böylece Manş Deniz'i geçişini tamamlayan ilk otizmli sporcu olacak" dedi.

'HER GÜN BUZ KÜVETİNE GİRDİ'

Tuna'nın adım adım açık su geçişi ve solo geçişlerini tamamladığını söyleyen Gülnur Tunca, "36 kilometrelik Capri Napoli Ultra Maraton Yüzme Yarışı'nda antrenörü Mert Onaran ile ikili takım olarak yüzdü. Tekne takibini yarış ortamında tecrübe etti. Son bir yıldır yoğun olarak Manş'a hazırlanıyor. Vücudunun yağ oranını artırmak için özel bir diyete girdi. Şu anda istediğimiz yağ oranına sahip. İzmir'in sıcaklarından İngiltere'de soğuk suya gireceği için burada adaptasyon sürecini her gün 14-16 derece olan buz küvetine girerek ve periyodik olarak küvette kalma süresini de uzatarak hazırlandı. Antrenmanlarını da çok sıkı yaptı ve en son 25 kilometreye kadar deniz antrenmanını tamamladı. Artık çok hazır ve çok heyecanlı. Umarım her şey yolunda gider ve bu denemesini başarıyla tamamlar ve yeni hedefler, geçişler için hazırlıklarına devam eder" dedi. Tuna Tunca ise "Manş Denizi geçişi için hazırım, antrenörüm ve annemle İngiltere'ye gitmek için bugün yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım ve hazırım. Manş Denizi'ni geçince Türk bayrağını dalgalandıracağım" diye konuştu.