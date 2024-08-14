Paris 2024'te en başarılı branş 'boks' 2028'de var mı ?

Spor

Paris 2024'te en başarılı branş 'boks'

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda boks olacak mı ?

İSTANBUL, - Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sona erdi. Ülkemizi 18 branşta 54 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 101 sporcumuz temsil etti. Türkiye, organizasyonu 3 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı. 204 ülkenin katıldığı oyunlarda madalya sıralamasında ülkemiz 64. oldu.

Boks Milli Takımımız, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 2 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplamda 7 boksörümüz ile ülkemizi temsil ederek 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Boks Milli Takımımız, ülkemiz adına yarışan 18 branştan kazandığı 3 madalya ile en başarılı takım oldu. Kadın Milli Takımımızda, 50 kg Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kg Hatice Akbaş gümüş madalya kazanırken 57 kg Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU TARİHE GEÇTİ!

Paris 2024'te 50 kiloda ay-yıldızlı formamızı temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, Meksika, Finlandiya ve Filipinli rakipleriyle oynadığı üç maçı kazanarak çıktığı final mücadelesinde Çinli rakibine mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli boksörümüz, Tokyo ve Paris'te düzenlenen üst üste iki olimpiyat oyunlarında da final oynayarak iki gümüş madalya kazandı ve bu sonuçla beraber iki olimpiyat madalyalı ilk boksörümüz olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

HATİCE AKBAŞ İLK OLİMPİYATINDA GÜMÜŞ KAZANDI!

Ülkemizi olimpiyat oyunlarında 54 kiloda temsil eden Hatice Akbaş, Büyük Britanya, Avustralya, Moğol ve Güney Koreli rakipleriyle oynadığı dört mücadeleyi de kazanarak çıktığı final mücadelesinde Çinli rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Henüz 2001 doğumlu olan genç boksörümüz ülkemizi temsil ettiği ilk olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN TOKYO'NUN ARDINDAN PARİS'TE MADALYANIN SAHİBİ OLDU!

57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Esra Yıldız Kahraman, ikinci defa katıldığı olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elenerek olimpiyat beşincisi olan sporcumuz Mali, Tunus ve Brezilyalı sporcularla karşılaştığı üç müsabakayı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçında Tayvanlı rakibine mağlup oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT BEŞİNCİSİ OLDU!

66 kiloda ülkemizi başarıyla temsil eden milli gururumuz Busenaz Sürmeneli, Polonyalı rakibini mağlup ederek çıktığı çeyrek final mücadelesinde Taylandlı rakibine mağlup oldu. Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ve olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk boksörümüz olarak tarihe geçen boksörümüz Busenaz Sürmeneli Paris 2024'ü olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.

GİZEM ÖZER, SAMET GÜMÜŞ ve KAAN AYKUTSUN GELECEK ADINA ÜMİT VERDİ!

60 kiloda Gizem Özer, 51 kiloda Samet Gümüş ve 80 kiloda Kaan Aykutsun ülkemizi Paris 2024'te başarıyla temsil ederek gelecek adına ümit verdi. Gizem Özer ve Samet Gümüş henüz 2001 doğumlu iken Kaan Aykutsun ise 2002 doğumlu olarak olimpiyatlarda ay-yıldızlı formamızı terletti. Gelecek adına bize ümit veren boksörlerimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda en büyük madalya umutlarımız olacak.

TÜRK BOKSU 100.YILINDA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR!

1924 yılında kurulan Türkiye Boks Federasyonu 100.yılına girdi. Olimpiyatlar tarihinde Türkiye'ye boks branşında ilk madalyalarını, 1984 Los Angeles'ta erkeklerde Eyüp Can ve Turgut Aykaç, bronz madalya alarak kazandırdı. 1988, 1992'yi boş geçen Türk boksu, 1996 Atlanta'da Malik Beyleroğlu'nun gümüş madalya almasıyla olimpiyat tarihindeki o güne kadarki en önemli derecesini elde etti. Türk boksu 8 yıllık aranın ardından 2004'te Atagün Yalçınkaya ile gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin son olimpiyat madalyasını 2008 Pekin'de Yakup Kılıç kazanmıştı.

Toplamda Tokyo'da düzenlenen oyunlara kadar 96 yılını geride bırakan Türkiye Boks Federasyonu kazandığı 5 madalyayı son iki olimpiyat oyunlarında yakaladı. Tokyo'da Busenaz Sürmeneli ile ilk altın madalyasını alan Türk boksu Buse Naz Çakıroğlu ile de gümüş madalya kazandı. Tokyo'yu 2 madalya ile tamamlayan Türkiye, Paris 2024'te ise madalya sayısını bir madalya daha alarak 3'e yükseltti. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'la gümüş, Esra Yıldız Kahraman'la bronz madalya kazanarak son iki olimpiyat oyunlarında 5 madalya kazanma başarısı gösteren Türk boksu, şimdiden gözünü 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na dikti.

"BÖYLE SEYRİ OLAN BİR SPORU ÇIKARACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks sporunun 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında yer almayacağını resmi olarak duyurdu.

Türkiye'nin en fazla madalya kazandığı boks branşının Olimpiyatlardan kaldırılması spor camiasında büyük bir yankı uyandırırken IOC, organizasyonun talep ettiği standartlara uyulması halinde boks sporunun yeniden olimpiyat takvimine dahil edileceğini açıkladı. Boks sporunun programa dahil edilip edilmeyeceğine dair nihai karar ise 2025 yılında verilecek.

Paris Olimpiyatları'nda yaşanan olayların ardından boks branşının olimpiyat oyunlarından çıkartılabileceğiyle ilgili gelişmelere değinen Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit boksun en çok izlenen branşlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bence böyle bir şey olması mümkün değil. 2028 Los Angeles, Amerika'da oynanıp da boksun olmamasına ben ihtimal vermiyorum. Boksu çıkarırsanız ne izlenecek bir de o var. Yani çünkü sizin de bildiğiniz gibi biletler aylar öncesinde bitti. Böyle seyri olan bir sporu çıkaracaklarını düşünmüyorum."