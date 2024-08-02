Paris Olimpiyatlarında İtalyan Boksörün Maçtan Çekilmesi Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika
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Paris Olimpiyatlarında İtalyan Boksörün Maçtan Çekilmesi Tartışmalara Yol Açtı

Paris Olimpiyatlarında İtalyan Boksörün Maçtan Çekilmesi Tartışmalara Yol Açtı

Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’da İtalyan boksör Angela Carini’nin, Cezayirli rakibi Imane Khelif ile müsabakası sırasında 46. saniyede maçtan çekilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Carini, daha önce böylesine kuvvetli bir yumruk yemediğini, hayatını korumak için yarışmadan çekildiğini söyledi. Ancak Khelif’in kimliği hakkında sosyal medyada teyit edilmeden ortaya atılan iddialar, sporcunun hedef tahtasına oturmasına yol açtı. Tartışmaların temelinde Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından geçen yıl Khelif hakkında alınan bir karar yer alıyor.

02.08.2024 17:25
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Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar’da İtalyan boksör Angela Carini’nin, Cezayirli rakibi Imane Khelif ile müsabakası sırasında 46. saniyede maçtan çekilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Carini, daha önce böylesine kuvvetli bir yumruk yemediğini, hayatını korumak için yarışmadan çekildiğini söyledi.

Ancak Khelif’in kimliği hakkında sosyal medyada teyit edilmeden ortaya atılan iddialar, sporcunun hedef tahtasına oturmasına yol açtı.

Tartışmaların temelinde Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından geçen yıl Khelif hakkında alınan bir karar yer alıyor.

IBA, geçen yıl uyguladığı bir test sonucunda Khelif’in geçen yıl Kadın Dünya Şampiyonası’ndan elenmesine karar vermişti.

Ancak Olimpiyatlar’ı düzenleyen kurum olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Khelif’in yarışabileceği kararı alındı.

IOC, yarı sıklet Khelif’in geçen yılki turnuvadan elenmesine gerekçe olarak yüksek testosteron hormonu seviyesini gösterdi.

Olimpiyat komitesi kararı eleştirdi

Geçen yıl düzenlenen şampiyonadan gümüş madalya kazandığı halde aynı testi geçemediği için elenen sporculardan Tayvanlı Lin Yu-ting de Paris’te yarışıyor.

Bu hafta bir açıklamada bulunan IBA, “bu boksörlerin hakkaniyet ve yarışın bütünlüğü” için geçen yıl yarışmadan elendiğini aktardı.

Bu sporcuların testosteron testine tabi tutulmadığı, ancak ayrıntıları gizli tutulan başka bir testin uygulandığı öne sürüldü.

Bu test sonucu sporcuların diğer kadın rakiplerine karşı avantaj csağlayabileceklerinin tespit edilmesi üzerine elendikleri belirtildi.

BBC, testin ne olduğunu henüz tespit edemedi.

IOC ise bütün boksörlerin eleme ve giriş kriterlerini karşıladıkları konusunda ısrarcı.

2023 yılında Khelif ve Lin’in elendiği test, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlenmişti.

Rusya’nın öncüsü olduğu kurum geçen Haziran ayında IOC tarafından tanınırlığını kaybetti.

BBC’ye konuşan IBA Başkanı Chris Roberts, “tıbbi komitelerinin endişeleri dolayısıyla” sporcuların elendiğini belirtti.

IOC ise yaptığı yeni açıklamada, IBA’i eleştirerek “IBA’in ani ve keyfi” kararı yüzünden bu sporcuların zor duruma düşürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, “yıllardır üst düzey müsabakalarda yarışan bu iki sporcuya yönelik bugün gerçekleşen öfkenin, doğru düzgün bir süreç uygulanmadan alınan bu keyfi karar yüzünden kaynaklandığı” vurgulandı.

Khelif, kız çocuğu olduğu için yaşadığı zorlukları UNICEF’e anlatmıştı

Cezayir’in Olimpiyat Komitesi de Khelif hakkındaki temelsiz iddiaları kınadı.

Kurum açıklamasında, “kariyerinin böylesi bir döneminde sporcularının karakteri ve saygınlığına yapılan saldırıların haksızlık olduğunu” belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) elçisi olan Khelif, daha önce köyde büyümenin ve babası tarafından “kız olduğu gerekçesiyle spor yapmasının engellenmesinin” ne kadar zor olduğunu anlatmıştı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda ise Khelif’in trans olduğu öne sürüldü.

Ancak AFP’nin haberine göre ne Khelif ne Tayvanlı Lin Yu-ting kendilerini trans olarak tanımlıyor.

IOC de bu haberlerin doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.

IOC sözcüsü Mark, “Kadınlar kategorisinde yarışan herkesin kriterlere uygun olarak yarıştığını söyleyebilirim. Pasaportlarında kadın yazıyor” dedi.

Carini ile maçta ne oldu?

İtalyan sporcu Carini, müsabakanın 30. saniyesinde ilk yumruğu yedikten sonra başlığının düzeltilmesi için köşeye gitti. Kısa bir süre devam ettikten sonra tekrar köşeye gitti ve dövüşü bıraktı.

Hakem, Khelif'in kolunu kaldırmadan önce Carini’nin, “Bu haksızlık” dediği duyuldu.

Daha sonra medyaya konuşurken Carini gözyaşları içindeydi.

BBC’ye yaptığı açıklamada, burnunda çok güçlü bir acı hissettiğini söyleyerek, “Hayatımın maçı olabilirdi, ancak o anda hayatımı korumam gerekiyordu. Korkmadım, ringden korkmam. Darbe almaktan da korkmam. Ancak bu maça son verdim çünkü devam edemezdim” dedi.

Carini, Khelif hakkında ise, “Sonuna kadar gitmesini ve mutlu olmasını isterim. Ben kimseyi yargılayamam, yargı dağıtmak için burada değilim” dedi.

Kaynak: BBC

Cezayir, Paris, Spor, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris Olimpiyatlarında İtalyan Boksörün Maçtan Çekilmesi Tartışmalara Yol Açtı - Son Dakika

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