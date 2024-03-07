PFDK, Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi - Son Dakika
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PFDK, Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi

PFDK, Caner Erkin\'e 6 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpsporlu Caner Erkin'e, hakeme ve temsilciye yönelik hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

07.03.2024 22:25
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Eyüpsporlu Caner Erkin'e, hakeme ve temsilciye yönelik hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Omar Colley de 1 maç men cezası aldı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Adana Demirspor'un, 04.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fatih Karagümrük Kulübü sporcusu Federıco Ceccherini'nin, 04.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Pendikspor'un, 03.03.2024 tarihinde oynanan Pendikspor.- Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- RAMS Başakşehir'in 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribün güney üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Samsunspor Kulübü'nün, 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir-Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey alt-kuzey üst bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü sporcusu Marius Moundilmadji'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6- Çaykur Rizespor idarecisi Hasan Türüt'ün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Tufan Birinci'nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7- Kayserispor Kulübü'nün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Corendon Alanyaspor Kulübü'nün, 04.03.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Corendon Airlines kuzey tribünü kuzey kale arkası A, Corendon Airlines maraton tribünü maraton B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Trabzonspor'un, 04.03.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge misafir tribünü misafir A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- Hatayspor Kulübü'nün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Hatayspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 480.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Fenerbahçe'nin, 02.03.2024 tarihinde oynanan Hatayspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 285.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Beşiktaş'ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Baba Hakkı doğu alt tribün 113 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto kuzey alt tribün 107-108-109, Spor Toto kuzey üst tribün 408-409, Baba Hakkı doğu alt tribün 114-115-116-117 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Omar Colley'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Galatasaray'ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Dursun Genç'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

14- Sakaryaspor'un, 02.03.2024 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Manisa Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sakaryaspor sporcusu Burak Süleyman'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

15- Bodrum FK'nın, 02.03.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu maraton tribünü C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bodrum FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribünü C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen maraton tribünü C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada Bodrum FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK teknik sorumlusu İsmet Taşdemir'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

16- Eyüpspor Kulübü'nün, 02.03.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Eyüpspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesine en az bir sezon veya 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü sporcusu Caner Erkin'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü sporcusu Caner Erkin'in, cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü sporcusu Caner Erkin'in, müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

17- Ahlatcı Çorum FK'nın, 03.03.2024 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakanın yaklaşık 2 dakika durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında sulama sisteminin çalıştırılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çorum FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün D4-D5, kuzey tribün E1-E2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

18- Bandırmaspor Kulübü görevlisi Erkan Taşkıran'ın, 03.03.2024 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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