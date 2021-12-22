Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Pjanic'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Dünyaca ünlü futbolcu, siyah-beyazlıların antrenmanından sonra düzenlediği basın toplantısında kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi.

Pjanic'in açıklamaları şöyle:

"TAKIMIN BANA İHTİYACI VARDI"

"Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın biraz bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, özgüvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Burada eğleniyorum. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar ligde ve kupada çok maç var. Bir şeyler kazanmaya çalışacağız. Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum. Herkesle aram iyi.

"TAKIMIN DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, özgüvenimiz iyiye gitmeye başladı. Sergen Yalçın hocamız çok saygı duyduğumuz bir isim. Burada yaptıkları ortada ama futbolda böyle şeyler olabiliyor. Maç maç bakıyoruz, ben iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz ama iyi çalışıyoruz ve bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

"6 NUMARADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Haftada bir ya da birkaç kez bu taraftarların önünde oynamak güzel. Hocamız beni iyi tanıyor. Geldiğinden bu yana iletişimimiz iyi. Ben 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum.

"TAKTİKSEL ORGANİZASYON ZAYIF"

Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Türkiye'deki futbolun, Avrupa'ya kıyasla. Türkiye Ligi'nde ise Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Taktiksel organizasyonu sezon boyunca iyi yapan takımlar sezon sonunda şampiyon oluyorlar.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Sezon uzun tabii ama önümüzde bir kupa var, daha sonra ise Süper Kupa maçı var. Lig de henüz bitmiş değil. Maç maç bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Şubat, mart gibi yeniden durumumuzu gözden geçirebiliriz."