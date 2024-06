Recep Durul: "Transferde tam yetki Ertuğrul Sağlam'da"

Spor

Kocaeli spor'da seçimli genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen mevcut başkan Recep Durul, "O şartlarda Mourinho gelse bir şey yapamazdı. Kongreden sonra transfer başlayacak, tüm yetki Ertuğrul hocamızda olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da 9 Haziran'da İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak seçimli genel kurul öncesinde kulüp başkanı ve başkan adayı olan Recep Durul basın toplantısı düzenledi. İzmit Maide Restaurant'ta düzenlenen basın toplantısına aday yönetim listesinde yer alacak isimlerden yalnızca Fazile Özkurt katıldı. Kongre öncesi son değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Recep Durul, neden aday olduğunu açıklayarak konuşmasına başladı. 4 yıldır Kocaelispor yönetiminde olduğunu hatırlatan Durul, "Uzun zamandır da mali işler başkanı olarak görev yapıyorum. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Zaman zaman ağladık, güldük. Duygusal yolculuk içinde 4 yıl geçti. Bugüne geldiğimizde ise iki şampiyonluk, bir küme düşme, tekrar çıkma ve bu sene de şampiyonluğu sonuna kadar, tüm olumsuzluklara rağmen kovalamaya çalıştık. Çok istedik. Bütün şehir istedi ama olmadı. Sonucu etkileyecek bir takım faktörler, değişkenler vardı. Santrafor olmayışı, hocamızın gidişi, yönetimde değişiklikler gibi durumlar başarısızlığa neden oldu. En azından play-off'ta finali kovaladık. Tüm bu süreçleri deneyimleyen biri olarak da sürece yolda kaptan değiştirme diyoruz. Kulübün bir takım mali yükümlülükleri vardı. Bu sorumlulukları da alarak gözümüzü kırpmadan, yükün çoğu benim omuzumda kaldı. Ben de bu sıkıntıları karşılamak için gözümü kırpmadım. Şampiyonluğa gitmek için gereken ne varsa yaptık" diye konuştu.

"Mourinho bile olsa bir şey yapamazdı"

Geride kalan sezonda görev alan teknik direktörler hakkında konuşan Başkan Recep Durul, "Bazı görüşler hocanın hemen gönderilmesinden yanaydı, Mustafa hocadan bahsediyorum. Ertuğrul hoca takımın başındayken 8 maçı kazanamamıştık. Gidişi böyleydi. Başarısız kabul edildi ve gönderildi. Elinde santrafor yoktu. Burada birincil faktör iyi bir santrafor. Atanımız iyi değildi, tutanımız iyiydi. Mourinho da olsa bu şartlarda bir şey yapamazdı. Mustafa hocanın gönderilmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Her ikisinin yaptıklarına baktım. Değişiklik olunca hep birilerine yafta yapıştırırız. Takımı ben kurmadım denir. Mustafa hoca da bunları söyledi; "Bana 8-10 hafta lazım. Takımı iyi hale getirebilirim" dedi. Adam haklı. Bir karar alıyorsanız içini doldurmanız gerekiyor. Mustafa hocanın malzemesi bu. Hangi hoca gelirse gelsin bir şey değişmeyecekti. Mentor Turgay Biçer hocamızın gelmesinden sonra da takımda diriliş oldu. Sonra tekrar düşüş oldu. Demek ki geçici bir çıkıştı. Sürdürülebilir olmalıydı. İskeletin iyi olması lazım. Temelde sıkıntılar olduğunda da her zaman risk vardır. Mustafa hocayı Sakaryaspor maçına kadar görelim dedik. Sakarya maçını masaya yatırdık, 'Mustafa hocayı gönderelim' dedik. Oyuncularla da konuştuk. Farklı sistemleri konuştuk. Sizlerle de masaya yatırdık. Takımı kuruyorduk ama sahaya çıkan takım saçmalıyordu. 'Sakarya maçında hocaya gerek yok, biz bu maçı alacağız' dedi futbolcular. Kafamda oluşmuş, olmayacak belli. Sakarya maçını hep birlikte oynayalım dedik. B planımız da hazırdı. Profesyonel kulüp yönetiyorsunuz. Sakarya maçında talihsizlikler yaşandı. 9 oyuncumuz serumla çıktı sahaya. Açıklama yapma gereği duymadım. Primse prim, paraysa para, konuşmaysa konuşma. Her şeyi yaptık. Sakarya maçından sonra da Ertuğrul hocayı getirdik" şeklinde konuştu.

"Transferde baş mühendis Ertuğrul Sağlam"

Hedeflerine ulaşmak içi yeniden yapılanmaya gideceklerini aktaran Başkan Durul, "Topluma vereceğimiz mesajlar daha birleştirici olmalı. Evrensel standartları gözetmemiz gerekiyor. Kocaelispor'u yönetim tarzım böyle. Davranış ve söylemlerimle bunu yapmak istiyorum. Mücadelemiz, emeklerimiz Çorum maçında sonlandı. Yeni bir başlangıç, yeni hikaye yazmak için de hep birlikte, bütün şehir, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Kocaelispor'u önümüzdeki sene nasıl bir yapılanma bekliyor, birkaç başlıkla anlatmak isterim. Kulüplerde yapılan doğru yöntemleri uygulamak istiyorum. Kulübü yöneten insan topluluğuysa eğer önce insanı merkeze koymalıyız. İnsan sermayesini, insanın beşeri gücünü göz önünde bulundurarak hem yönetimsel, hem teknik, hem finansal, hem altyapı ve finansal noktada en iyi şekilde temsil için oluşum yapmak zorundayız. Teknik konular, sportif başarı, takım kurgusu, dayanıklılık nasıl olmalı? Hocaya dayalı mı yapmalıyız, yöneticiye dayalı mı, taraftara göre mi? Futbolu bildiğini zanneden, sonradan futbola giren ve çok gürültü çıkaran bazı insanlar bir sürü paylaşımlar yapıyorlar. Ama hocamız Ertuğrul Sağlam, kariyerinde finaller oynamış, şampiyonluklar yaşamış, içi dolu kariyere sahip. Takım kurgusunuz kim yapmalı? Bence uzmanlara güvenmeli, bu işi uzmanlara bırakmalıyız. Spor yaptım ama takım yönetmedim. Oturup birkaç makale yazarım ama gazetecilik yapamam" ifadelerini kullandı.

"Mourinho'ya transfer yapabilirler mi? Aynı saygıyı hocamıza göstereceğiz"

Transfer sürecinde tüm yetkinin Ertuğrul Sağlam'da olacağını söyleyen Başkan Recep Durul, "Mourinho bugün Fenerbahçe'ye niçin geldi? Hocalık yapmak için. Bir tanesi çıksın bakalım Mourinho'ya transfer yapsın. Ben aynı saygıyı hocama da göstermek istiyorum. Ertuğrul hocaya bu şans neden verilmesin? Yönetici transfer yapmaz. Hoca isimleri verir, yönetici şartları konuşur, sözleşmesini yapar, varsa fikrini söyler. Hepimizin çevresinde önerebileceği oyuncu var. Yönetici olarak ben transfer yapmayacağım. Geçmişte bu hataları yaptık. Geçmişte bir menajere dayalı transferler yaptık. Yönetimdeydik. Ama ben transfer yapmadım ki. Geminin kaptanı vardı. Gemi buzdağına çarptı. Ben görmek zorunda değilim ki kaptan görecek. Bu yapıyı oluşturmak için buradayım. Ezberci, gelenekçi değilim. Transferlerimizde Ertuğrul Hocamız baş mühendisimiz olacak. Onun önderliğinde istediği kadroyu kuracak ve takımımızı hazırlayacağız. Devre arasına ikinci bir takviye mantığını düşünmüyoruz. Sezon başında yaptığınız transferler sezon sonunda belirleyici oluyor. Hedef sadece şampiyonluk mu? Onu da tartışmaya açacağız. "Hocaya göre takım kurdun, hoca giderse ne yapacaksın?" diyorlar. Olduğu zaman düşünürüz. Hocayı göndermek için yola çıkmıyoruz ki. Uzmanlara yetki verilmesinden yanayım. Ertuğrul hoca transferde tam yetkili olacak. Yöneticiler elinde telefon transfer yapmayacak. 'Bu benim adamım' durumu olmayacak. Teknik kısmı böyle olacak. Kongreden sonra kamp dönemine 24 Haziran'da Bolu'da başlayacağız. Teknik ve transfer sürecimizi böyle. Transfer için görüşmeler ve pazarlıklar yapılıyor. Henüz hiç kimseyle anlaşma yapmadık" dedi.

"Üst akılı ve bize destek veren otoriteyi yok sayamayız"

Gelir kaynakları hakkında da konuşan Durul, "Finans konusunda ise kulüp hep belediyelerin desteğiyle mi devam edecek? Kulübün kalıcı ve sürdürülebilir geliri olmayacak mı? Bu düşünceler sorgulanıyor. Şehir yöneticilerimiz, Tahir başkanımız bize destek veriyor. Şirketlerle görüşerek ricayla bu taraf yönlendirme yapılıyor. Kocaelispor için yapılıyor. Üst akılı ve bize destek veren otoriteyi yok sayamayız. Güç birliği oluşturmak için de olması gerekiyor. Hep elimizi açıp Büyükşehir'den mi destek bekleyeceğiz. O zaman x kişi de gelir bu işi yapar. Bu işi o kadar basite düşüremeyiz. Burası Kocaelispor Kulübü. Tarihinde bir sürü destanlar yazmış, asil varlığını sürdürmeye devam ediyor. Görev ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmemiz gerekiyor. Güçlü gelir kaynaklarını nasıl elde etmemiz gerektiğini çalışacağız. Önce şehrin dinamiklerini harekete geçirmek gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"İlk kriterim; kabul görmek"

Camianın önce yöneticileri kabul etmesi gerektiğini dile getiren Recep Durul, "Önce yöneticiyi kabul etmeliler. İnsanlarımızın niyetini, ahlakını, yaklaşımını, futbol bilgisini, vizyonunu görmesi gerekiyor. Kocaelispor başkanı olarak hemen gidip de x firmaya 'Şu kadar para vereceksin' diyemeyiz. Yolu yordamı bu değil. Önce güven ortamı oluşsun. Bu kurumsal düşünceyle giderse Kocaelispor bir şeyleri başarabilir dedirtmeliyiz. Kabul görene kadar geçici, aperatif şeyler olacak. Kocaelispor sahipsiz kalmayacak. Daha güçlü hale gelmenin yolları var. Kurumsal katılımcılığı harekete geçirirsek 2-3-5 yıllık gelir kaynaklarını oluşturduğumuzda tesislerimizi yaparız, alt yapımızı güçlendiririz, diğer branşları açarız, yatırımlarımızı yaparız. Kocaelispor'u sadece futbolla sınırlayamayız. Diğer branşları da eklememiz gerekiyor. Bunlara da fonlar ayırarak Kocaelispor'un marka değerini artırmak, birçok branşta ülkemizi temsil etmek gerekiyor. Bunlar neden yok bizde? Neden oluşmamız? Bu değişkenleri Kocaelispor çatısı altında toplamalıyız. Kocaeli'deki amatör kulüplerle de işbirliği içinde tarama yaparak dışarıya sızan oyuncuları da kendi bölgemizde tutmalıyız. Güçlü finans kaynaklarını geliştirmek için branşları açacağız. Ama kaynakları elde ettikten, sürdürülebilir hale getirdikten sonra. Fabrikalardan alınan destekler başka bir şey, kulübün kendi varlığının olması başka bir şey. Kocaelispor Yatırım A.Ş. kurulur. Bunlar nasıl olur? Bir günde genel kurulda şirketleşelim denirse. Önce güven verip vermemeye bakıyorum. İlk kriterim; kabul görmek" diye konuştu.

"Şirketlerle aramız gayet iyi"

Kulübün etki alanını genişletmek istediklerini söyleyen Durul, "Şirketlerle aramız gayet iyi. Odalarla görüşüyorum, büyük şirketlerle görüşüyorum. Sanayici kimliğine sahip olduğum için bütün kapılar açılıyor. Hepsi dostlarımız, arkadaşlarımız. İsterseniz destek olurlar, istemezseniz destek olmazlar. Sanayi ve ticaret odalarında meclis toplantılarına katılma düşüncem var. Hocamızı alıp oralara katılmak istiyorum. Her birini tek tek gezmek yerine, meclis toplantısıyla aynı anda hepsine ulaşabiliriz. Belediyelerde de yapacağız. Sokağa, taraftara da gideceğiz. Ama ilişkilerimizi güçlendirerek etki alanımızı genişleteceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte böyle bir eylem planımız olacak" şeklinde konuştu.

Yönetim kadrosu konusunda daha seçici davranacaklarını bildiren Başkan Durul, "Yönetimimizde 21 arkadaşımız olacak. Yönetimde herkes olmak istiyor ama doğru profilde, kulübün ağırlığını taşıyabilecek insanlar olmalı. Eski yönetimden 7, belki 8 isim olacak. Kalanları iyi düzeyde iş insanı. İsimleri paylaşmayacağım. Yöneticinin futbolu tam bilmesine gerek yok. Yöneticiliği bilmesi yeterli. Kamuoyunu rahatsız edici yanı olmamalı yöneticilerimizin. İyi bir yönetim kurulu oluşacak" ifadelerini kullandı.

"Taraftarla birlikte projelerimiz olacak"

Kocaelispor taraftarlarıyla ortak projeler yapacaklarını söyleyen Başkan Recep Durul, "Taraftarların kendi dernekleri var. İç işlerine müdahale edemeyiz. Zaman zaman liderleri, yöneticileri değişiyor. Ama her zaman taraftar. Kocaelispor'a sahip çıkan, destek çıkan taraftar. Onlarla birlikte projelerimiz olacak tabii ki ama müdahalemiz olmayacak. Karşılıksız proje üretmek, destek olmak isteyen gönüllü gruplar var. Para istemiyorlar. Bir kısmı fabrikada üst düzey yönetici, bir kısmı sanayici. Parasal olarak sıkıntıları da yok. Ama destek olmak istiyorlar. Bugüne kadar diyalog kurulmamış, kapılar açılmamış. Oradaki kaynakları da ortaya çıkarıp Kocaelispor'a neler katabiliriz ona bakacağız. Taraftar kendini ötekileştirilmiş hissetmeyecek. Paydaş çalıştay grubu oluşturacağız. Taraftar grubunu da nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bunun yanında eğitimler olsun istiyoruz; özellikle fair-play ve stadyumdaki davranışlarla ilgili. Çok nobran bir yapı var spor camiasında, taraftar içinde. ya yeneceksin, ya yenilmeyeceksin. Bunun ortasını bulacağız. Bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yönetimde farklı nedenlerle istemedikleri kişiler de oluyor. Taraftarımız şunu görmeli; bu bir süreçtir. Sonucunu görmek lazım. Önyargılar bize çok zarar veriyor. Bugün bin tane taraftara takım yap desen, onlar da yapamaz. O zaman yönetimimize, teknik ekibimize inanmak gerekiyor. Taraftarla ilişkiler noktasında da gerçekten niteliği artırmak gerekiyor. Şehrimizde 81 vilayetin kültürü var. Türkiye demek. Karma topluluk var. Aynı düşüncede olması mümkün değil. Bir sıkıntı daha var bu şehir; 81 vilayetin derneği var, binden fazla dernekte kendi şehirlerinin takımlarının bayrağı var, Kocaelispor'un değil. Memleket takımlarını destekleyebilirler ama Kocaelispor'u desteklemelerini sağlayacak dayanışma toplantılarını yapmamız gerekiyor. Taraftar noktasında da bu tür düşüncelerim var. 'Kocaeli'de kaç tane Kocaelispor'u tutan ya da başka takımları tutan var?' anketi yapmak istiyoruz. Bugüne kadar bunlar konuşulmamış. Sadece STK'lara 'Maça gelir misiniz?' deyip bilet verilmiş" dedi.

"Hedeflerimiz, fikirlerimiz, vizyonumuz belli"

Kongreyle ilgili temennisini paylaşan Recep Durul, "Pazar günü kongre var. Şu an başka aday yok. Olsa da bizim için fark etmez. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Hedeflerimiz, fikirlerimiz, vizyonumuz belli. Kocaelispor'un geçmişte bayrağının düşmesi söz konusu olmuştu. Yeneceğiz, yenileceğiz ama hiçbir zaman geçmişte yaşadığımız sıkıntıları Kocaelispor'un bir daha yaşamasını istemiyoruz. Yönetim öyle böyle ama son 4 yılda fena işler yapmadı. Bundan sonra çıkışı devam ettireceğiz. Kocaelispor'umuza yakışan, beklentilerini karşılayacak olgunlukta, kültürde kongre olmasını, Kocaelispor'u sağlam temeller üzerine oturtacak bir vizyonla yola devam edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer adayların görüştüğünün hatırlatılması üzerine Durul, "İsteyen aday olabilir. Ama adaylık ekip işi. Hem doğru profillerin bir araya gelmesi, hem de spor camiasında kabul görmesi, hem de finans açısından uygunluk gerekli. Kulübün borçlarını yöneticilerin ödeme yükümlülüğü var. Dolayısıyla böyle bir sakınca var. Bu bazı insanlara geri adım attırıyor. Yeni spor yasası çıktığında istifa edenler oldu geçmişte. Önceden böyle şeyler yoktu; kulüp istediği kadar borçlansın. Artık öyle bir şey yok. Tüm bu faktörleri düşünerek başkan adayı olmaya karar vermeleri gerekiyor. Tahir Başkan sorusu spesifik. Bu soruları kritik edecek yetkim yok" diye konuştu.

24 Haziran'da harcama limitlerinin belirleneceğini de belirten Recep Durul, "Tahmini bütçenin 300 milyon TL dolaylarında olmasını öngörüyoruz ama TFF harcama limitlerini 24 Haziran'da açıklayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ