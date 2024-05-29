Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılacak maçın galibi Süper Lig'e yükselecek - Son Dakika
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Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılacak maçın galibi Süper Lig'e yükselecek

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılacak maçın galibi Süper Lig\'e yükselecek

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak. Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

29.05.2024 11:46
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Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, yarın Adana'da yapılacak Sakaryaspor- Bodrum FK maçının galibi olacak.

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

Sakaryaspor, 2006-2007'den beri Süper Lig'den uzak

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti.

1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

Bodrum FK, ilk kez Süper Lig'e yükselme peşinde

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

Kendi aralarındaki maçlar

1. Lig'in dışında 2. Lig ve 3. Lig'de de birbirlerine rakip olan iki takımın 13 maçında Sakaryaspor'un 6, Bodrum FK'nin 4 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.

Final, Adana'da ilk kez

Ankara 8, İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa, Kocaeli ve Manisa da birer kez play-off finaline ev sahipliği yaparken, Adana, finalin oynanacağı 10. kent olacak.

Coşkun Demirbakan, ikinci şampiyonluk peşinde

Ligde 33. haftanın ardından teknik direktör değişikliğinin yaşandığı Sakaryaspor'da Coşkun Demirbakan, Tuncay Şanlı'nın yerine göreve geldi. Demirbakan yönetimindeki Sakaryaspor, son haftada Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finaline yükseldi.

Demirbakan, daha önce 2008-2009'da Diyabakırspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 1999-2000'de Diyarbakırspor, 2000-2001'de de Sakaryaspor'un başında play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı.

Sakaryaspor'u teknik direktör olarak daha önce iki kez Necdet Niş, birer defa da İlyas Tüfekçi, Şaban Yıldırım ve Nejat Biyediç, Süper Lig'e taşıdı.

İsmet Taşdemir, iki takımı 2. Lig'den 1. Lig'e çıkardı

2022-2023'te Bodrum FK'yi 1. Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir, 2016-2017'de de MKE Ankaragücü ile aynı başarıyı yakalamıştı.

Play-off'ta 29. final

İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan ve bu yıl 29. kez oynanan play-off'ta daha önce 22 takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.?

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finallerinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonunda oynanan play-off'ta iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) birden Süper Lig vizesi almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında yapılacak maçın galibi Süper Lig'e yükselecek - Son Dakika

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