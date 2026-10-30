Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica, Başakşehir'den 3 puanla dönmek istiyor - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica, Başakşehir'den 3 puanla dönmek istiyor

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Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica, Başakşehir\'den 3 puanla dönmek istiyor
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Samsunspor Teknik Direktörü Bjelica, Başakşehir\'den 3 puanla dönmek istiyor
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Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçladıklarını belirterek puana çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bjelica, Emre ve Fatih'in sakat, Afonso'nun cezalı olduğunu açıkladı.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "İçinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Puana ve puanlara çok fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Başakşehir karşılaşmasına da büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimiz, İstanbul'dan 3 puan alarak buraya dönmek" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacakları İstanbul Başakşehir FK karşılaşması, takımın hedefleri ve sakatlık durumu hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin puan ve puanlar kazanmak olduğunu belirten Nenad Bjelica, "Takımımızda ve kadromuzda farklı sistemlere rahatlıkla adapte olabilecek oyuncularımız var. 2-3 farklı sistemde oynayabiliriz. Üst sıralara çıkmamız ve bulunmamız gereken yere gelmemiz gerekiyor. Bu tehlikeli durumdan kurtulup üst sıralara çıktığımızda elbette net bir sistemimiz olacaktır. Ancak şu an acilen puanlara ihtiyacımız olduğu için mevcut sistemin bu oyuncu grubuna daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte sistem konusunda her zaman değişikliklere açık bir insanım. Fakat şu an önceliğimiz puan kazanmak" diye konuştu.

'BU MAÇTAN KESİNLİKLE 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ'

Başakşehir FK karşılaşması için ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Nenad Bjelica, "Ben takıma geleli çok kısa bir süre oldu. Yaklaşık 2,5 hafta geçti. Oynadığımız ilk karşılaşma Kasımpaşa maçıydı. Açıkçası o maçta çok iyi bir performans gösterememiştik ancak takımla çalışmak için yalnızca 2 günüm vardı. Amedspor karşılaşmasına baktığımızda ise birçok anlamda doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. İyi bir performans gösterdik ancak galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldık. İçinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Puana ve puanlara çok fazla ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Başakşehir karşılaşmasına da büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimiz, İstanbul'dan 3 puan alarak buraya dönmek. Önceki, daha doğrusu son basın toplantısında da söylediğim gibi şu an tüm odağımız bir sonraki karşılaşmamız. Bu maçtan kesinlikle 3 puan almak istiyoruz. İlk yarı bitene kadar kaç puan alacağımıza bakacağız ancak açıkçası herhangi bir hesaplama yapmadım. Çünkü oynayacağımız bütün karşılaşmaları kazanmak ve alabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Özellikle pazar günü İstanbul'da Başakşehir'e karşı oynayacağımız karşılaşmayla buna başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEKİ OYUNCULARA YÜZDE 100 GÜVENİYORUZ'

Oyuncuların performansının en yüksek seviyeye çıkarmaları gerektiğini söyleyen Bjelica, "Elimizdeki oyunculara yüzde 100 güvendiğimizi söylemem gerekiyor. Onlardaki kaliteyi maksimum seviyede ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde performans göstermelerine yardımcı oluyoruz. Açıkçası üçüncü bölgede yaratıcı olmadığımız yönündeki görüşe katılmıyorum. Topla ilişkisi çok iyi olan oyuncularımız var. Afonso, Elliot, Oscar ve Sekongo gibi kanatlarda ve ön tarafta etkili oyuncularımız bulunuyor. Çok iyi seviyede futbol oynayabilecek bir kadroya sahibiz. Elimizdeki oyunculara en uygun sistemi bulmaya çalışıyoruz ve onların bu sisteme en iyi şekilde adapte olabileceklerinden şüphem yok. Hem ofansif hem de defansif anlamda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hücum ve savunma varyasyonlarımızı, çeşitliliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Topu kazandığımızda ve kaybettiğimizde neler yapmamız gerektiği konusunda antrenmanlarda fazlasıyla çalışıyoruz. Özellikle bu hafta gerçekleştirdiğimiz antrenmanlarda bu konulara yönelik çalışmalar yaptık. Umarım pazar günü oynayacağımız Başakşehir karşılaşmasında bu çalışmaların meyvelerini alırız. Sakat oyuncularımız Emre ve Fatih. Afonso da bildiğiniz gibi kart cezalısı. Takımın geri kalanındaki oyuncularımız oynayabilecek durumda. Yunus ise hasta olduğu için son olarak bugün ve yarın durumuna bakacağız. Ardından bizimle gelip gelemeyeceğini değerlendireceğiz. Ancak söylediğim gibi takımın geri kalanında herhangi bir sıkıntı yok, oyuncularımız oynayabilecek durumda" dedi.

Kaynak: DHA
Nenad BjelicaBaşakşehirSamsunsporSporSon Dakika

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