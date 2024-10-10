Sea To Sky Yarışı'nda İlk Gün Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Sea To Sky Yarışı'nda İlk Gün Tamamlandı

Sea To Sky Yarışı\'nda İlk Gün Tamamlandı

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı Billy Bolt'un birinciliğiyle sona erdi.

10.10.2024 18:59
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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı tamamlandı

- Sahil etabında lider Billy Bolt

Gökhan HEBEPCİ - Levent YENİGÜN/ ANTALYA, - DÜNYANIN en iyi enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda ilk gün sahil etabı koşuldu.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda start verildi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 15'incisi senesinde 42 ülkeden 420 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını bir araya getiren organizasyonda sabah saatlerinde sıralama turları geçildi. Ardından saat 14.00'te verilen startla Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ilk günü başladı. Çamyuva Sahili'nde özel olarak hazırlanan parkurda, büyük bir seyirci katılımının yaşandığı yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

LİDERLİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ilk gün liderlik için kıyasıya mücadele verildi. Yarışın başından itibaren çeyrek final, yarı final elemelerini geçen sporcular son 12'ye kaldı. Son 12'ye kalan sporcular, aralarındaki farkı açmak için yoğun çaba gösterdi. Motosikletçiler, yarınki orman etabında ön sıralarda yer almak için finalde gaz kesmeden finişi gördüler.

PLAJDA KAZANAN BILLY BOLT

Sakatlı sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken ikinci Alman sporcu Manuel Lettenbichler, üçüncü Güney Afrikalı Wade Young oldu.

BOLD: ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPARAK ETAPTA BİRİNCİ OLDUM

Billy Bold, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Sakatlıktan sonra burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyirci muhteşem. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve galiba fazlasını da yapıp etapta birinci oldum" dedi.

SEMİH ÖZDEMİR: TÜM YARIŞÇILARI KUTLUYORUM

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir ise "Seneler önce bir hayalle yola çıktık ve dünya şampiyonasını Kemer'de organize etme şansı bulduk. Bu anlamda ekibimi tebrik ediyorum. Özellikle dünya şampiyonası olmasından dolayı son 6 ay ve sonrasındaki 3 ay daha sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Destekçilerimize, kurumlarımıza, federasyonumuza, hakemlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yarışçıları kutluyorum" diye konuştu.

YARIN ORMAN YARIŞI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda yarın ise orman yarışı saat 09.00'da Ovacık Yaylası'nda start alacak.

Dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getiren organizasyon; Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarında gerçekleşiyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sea To Sky Yarışı'nda İlk Gün Tamamlandı - Son Dakika

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