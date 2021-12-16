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Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

16.12.2021 14:05

Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında, 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan, 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında, 5 ayrı suçtan 17 yıl 10 aydan, 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Paşaköy Mahallesinde düğünden dönen iki araçla yoldaki diğer iki aracın sürücüleri arasında yol verme meselesinden çıkan kavga sırasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

"ADRES TARİFİ İÇİN DURDU"

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 Eylül'de Nişantepe Mahallesinde bir düğünden ayrılan Halil İbrahim Scholten, Sezer Scholten, Haydar Genç, Duran Genç, Sezgin Yıldız, Metin Açık, Veli Özsercan ve Özkan Özsercan'ın peş peşe üç araç halinde mangal yakmak amacıyla Paşaköy Mahallesi tarafına gittikleri anlatıldı.

En önde Halil İbrahim Scholten'in kullandığı aracın bulunduğu aktarılan iddianamede, Taşköprü Caddesi üzerinde Suriye uyruklu kişilerin adres sormaları üzerine Halil İbrahim Scholten'in aracını durdurarak adres tarif etmeye başladığı, bunun üzerine takip eden diğer araçların da durduğu, bu sırada sanık Sezer Öztürk ile sanık Ömer Genç'in kullandığı araçların da bu yere geldikleri kaydedildi.

"5 DAKİKA BEKLE YOLU AÇACAĞIM"

İddianamede, Sezer Öztürk ile Ömer Genç'in araçlarında ailelerinin de bulunduğu, Halil İbrahim Scholten ve diğerlerinin araçlarının kapısının açık olması nedeniyle daralan yoldan geçemedikleri için yolun açmasını istedikleri bilgisi verildi.

Bunun üzerine Halil İbrahim Scholten'in diklenerek "5 dakika bekle yolu açacağım" şeklinde karşılık verdiği kaydedilen iddianamede, sanık Sezer Öztürk'ün yaklaşık beş-on dakika kadar beklemesine karşın yolun açılmadığı, bunun üzerine yanına giderek tekrar "yolu açacak mısınız?" diye sorması üzerine Halil İbrahim Scholten'ın tartışma başlattığı belirtildi.

İddianamede Sezer Öztürk'ün, "Arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım" sözlerine aldırış etmeyen Halil İbrahim Scholten'in, Öztürk'ün suratına yumruk attığı ve taraflar arasında kavga başladığı belirtildi.

Yaşanan kavganın ve arbedenin ardından Sezer Öztürk'ün ailelerini, kendisi adına kiralanan yakınlardaki villaya bıraktığı aktarılan iddianamede, daha sonra araçla Halil İbrahim Scholten'ın bulunduğu yere gittikleri kaydedildi.

6 EL ATEŞ ETTİ

İddianamede, içerisinde sanık Sezer Öztürk ve yan koltuğunda Ömer Genç'in bulunduğu aracı gören Halil İbrahim Scholten'ın geri dönerek bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün araçtan inerek kaçmakta olan Halil İbrahim Scholten'ın arkasından koştuğu ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği aktarıldı.

Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scholten'ın sırt kısmına isabet ettiği anlatılan iddianamede, Sezer Öztürk'ün ateş etmesi sonrasında mahallelinin tepki göstermesi üzerine tekrar araca bindiği, bu andan sonrasını olay yerinde bulunan bir tanığın telefon ile kayda almaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün çekim yapan tanığın da bulunduğu topluluğa doğru elinde bulunan silahı göstererek "bak gelmeyin, sizi vururum" şeklinde tehdit içeren sözler söylediği bilgisi verildi.

İddianamede, Sezer Öztürk'ün devamında aracını geldikleri yöne doğru sürdüğü, bu sırada aracın ön yolcu koltuğunda oturan sanık Ömer Genç'in camdan yarı beline kadar sarkarak havaya doğru iki el ateş ettiği, her ikisinin de bu şekilde olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerinin Halil İbrahim Scholten'ın hayatını kaybettiğini belirlediği aktarılan iddianamede, soruşturma konusu olayda Sezer Öztürk'ün Halil İbrahim Scholten'ın öldüğü olay yerinde ateş etmediğini, havaya ve yere doğru olmak üzere ateş eden kişinin Ömer Genç olduğunu ve Halil İbrahim Scholten'ın Ömer Genç'in ateş etmesi neticesinde öldüğünü söyleyerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, her ne kadar Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne sebep olan ateş etme eylemi sanık Sezer Öztürk tarafından yapılsa da, aracın ön yolcu koltuğunda oturan, Öztürk'e engel olmak yönünde bir eylemde bulunmayan, aksine olay yerinden kaçtıkları esnada havaya ateş eden sanık Ömer Genç'in eylemlerinin de "iştirak iradesi" içerisinde hareket ettiğine delalet ettiği vurgulandı.

5 AYRI SUÇTAN CEZASI İSTENDİ

Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in eylemlerini, karşı tarafın sözlü ve fiziksel saldırılarına maruz kaldıkları, eşlerinin ve çocuklarının yanında darba uğradıkları gerekçesiyle "haksız tahrik" altında işledikleri savunulan iddianamede, Sezer Öztürk'ün kavga sırasında bijon anahtarını karşı tarafta bulunan kamyonete atarak camının kırılmasına ve araç içinde bulunan Metin Açık'ın kulak memesinin kopmasına neden olduğu belirtildi.

İddianamede bu kapsamda, sanık Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan, 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede diğer şüpheli Ömer Genç'in, "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan, 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği aktarılan iddianamede, 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sezer Öztürk, Sancaktepe, Tragger, kavga, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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