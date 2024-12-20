Sinan Kaloğlu: 'Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız' - Son Dakika
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Sinan Kaloğlu: 'Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Sinan Kaloğlu: \'Galatasaray\'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız\'

Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımının özverisinden memnun olduğunu belirten Kaloğlu, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

20.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:57
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KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Gerçekten de çok üst düzey oynuyorlar. Çok üst düzey oyunculara sahipler. Ama, biz her zaman bir karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Bunu oyuncularıma her zaman söylüyorum. Bu maçta da sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben oyuncu grubuma güveniyorum. Gösterecekleri mücadeleye güveniyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur" dedi.

Süper Lig'in 17'inci haftasında pazar günü sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Antalyaspor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Sinan Kaloğlu, "Üst üste zorlu rakiplere karşı oynuyoruz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Ama, oyuncularımın geldiği noktada onlardan memnunum. Geçen hafta Antalyaspor karşısında gerçekten hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama, çocukların gösterdiği özveri, hırs, mücadele ve takım bütünlüğünden çok memnunum. Yine öyle devam edeceğiz. İyi bir şekilde gelişerek devam edeceğiz. Bu ligde hiçbir maç kolay olmuyor. Yine öyle zor bir maç da bizi bekliyor" diye konuştu.

'RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ EDİYORUZ'

Sakat oyuncuların takıma dönmesi ile birlikte daha iyi duruma geleceklerini de sözlerine ekleyen Kaloğlu, "Bizim için çok önemli bir yıl. Bu sezon kadromuzda maalesef sakatlıklar ve cezalılar olunca bir dezavantaj yaşıyoruz. O yüzden bir an önce sakat oyuncularımızın takıma dönmesiyle daha iyi duruma gelebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda takım olarak iyi bir havamız var. İyi bir arkadaşlığımız, iyi bir aile ortamımız var. Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Gerçekten de çok üst düzey oynuyorlar. Çok üst düzey oyunculara sahipler. Ama, biz her zaman bir karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkan bir takımız. Bunu oyuncularıma her zaman söylüyorum. Bu maçta da sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben oyuncu grubuma güveniyorum. Gösterecekleri mücadeleye güveniyorum. İnşallah güzel bir sonuç olur" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK BİR İNANÇLA BURAYA GELDİM'

Kayserispor'da göreve başlaması sonrası bir çok kişinin kariyeri açısından riskli bir tercih olarak yorumladığını ifade eden Kaloğlu, "Görevi kabul etmemdeki en büyük etken Kayserispor camiasının, takımının büyüklüğü ve özelikle de oyuncu grubunun gerçekten iyi yerlerde bitireceğine inandığımdan dolayı bu görevi kabul ettim. Açıkçası, benim kişisel kariyerim için birçok kişi riskli bir ortam diyebilir. Transfer yasağı olan bir kulüp. Puansal olarak çok geride olan bir kulüp ve takımdı. Bunun dışında tabi herkes öyle düşünebilir ama ben farklı düşündüm. Buraya ilk geldiğimde, sevgili başkanımız Ali Bey beni aradığında gerçekten büyük bir inançla buraya geldim. Aynı inançla da devam ediyorum. Oyuncu grubuna çok güveniyorum. Onların hepsini de çok seviyorum. Güzel de bir bağ yakaladık. İnşallah sezon sonu iyi yerde bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.

'TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR'

Galatasaray karşısında taraftarlarının desteğinin önemine de vurgu yapan Sinan Kaloğlu, "Taraftarımıza söyleyeceğim şey de bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz onlarla güçlüyüz. Gelip bizi son dakikaya kadar desteklesinler. Sezon sonuna kadar da desteklesinler. Bu yıl, gerçekten bu kulüp için çok önemli bir sezon. Onlara ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Kayserispor, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Kaloğlu: 'Galatasaray'a karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız' - Son Dakika

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