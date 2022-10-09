Sivas haberi! Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika
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Sivas haberi! Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama

09.10.2022 14:55

Sivas haberleri... - Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül, memleketi Sivas'ta sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

- Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama

SİVAS - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül, memleketi Sivas'ta sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Taha Akgül memleketi Sivas'a geldi. Milli güreşçi kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde davul zurna ve halaylarla karşılandı.

Belgrad'da serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dünya şampiyonluğundan sonra memleketime ilk kez geldim. Gelenek haline getirdik, bu yıl içerisinde 9. Kez Avrupa şampiyonluğu ve 3. kez dünya şampiyonluğu kazandım. Dünya şampiyonluğu getirmeyeli 7 yıl olmuştu. 7 yıl sonra yeniden memleketime dünya şampiyonluğu ve altın kemer getirmek nasip oldu. Burada doğup büyüdüm, Sivas'ın bendeki yeri ayrıdır. Sivas'ın bende emeği çoktur. Burada Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştim. O nedenle ben burayı hiç unutamam. Buradaki hocalarım, ağabeylerim, ailem, her şeyim burada. Buraya geldiğim zaman sıla-i rahim yapıyorum. Mahallemi, okuduğum okulu gezmek beni çok mutlu ediyor. Ben bugün buraya gelerek beni yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime, basın mensuplarımıza, bu etkinliği organize eden Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Dünya şampiyonluğu beklemeyenler vardı"

Dünya şampiyonluğu beklemeyenleri hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Akgül, "2024'te olimpiyatlar var. Bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak memleketime geldim belki de benden dünya şampiyonluğu beklemeyenler vardı. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Altın madalya aldım. İyi çalıştım ve inandım. Bu sene gerçekten çok çalıştım. Bazı sıkıntılar yaşadım. Onlara inat daha çok çalıştım. Bu insanların olması beni olimpiyat şampiyonu yapacak. Buna inanmaktayım. Olimpiyat şampiyonluğu için beni daha çok kamçılıyorlar. Onların sayesinde daha çok çalışıyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonu olup bizi seven insanlara armağan edip, 84 milyon insanımızla birlikte inşallah kutlayacağız" dedi.

"Spor kariyerini sonlandırmayı düşünüyoruz"

Akgül, olimpiyat şampiyonluğundan sonra kariyerini noktalayacağını söyleyerek, "Olimpiyat şampiyonluğu artık bizim için son nokta. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra spor kariyerini sonlandırmayı düşünüyoruz. İnşallah altınla zirve de nokta koymak nasip olur. Sonrasında Allah neyi nasip ederse, önümüze bakacağız. Zaten Ankara'dayım. Spor müşavirliği görevimiz devam ediyor. Yaradan bize neyi nasip ederse, büyüklerimiz bizin için neyi uygun görürse, inşallah sporda yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Sporun içerisinde oluruz diye düşünüyorum. Hizmetimiz bu seferde yönetim kademesinde olur diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ta bize bunu nasip eder. Hem mektep hem alaylıyız" diye konuştu.

Akgül, Sivasspor'un mevcut durumuna da üzüldüğünü, bir kıvılcımla yeniden toparlanacağına inandığını da söyledi

Konuşmasının ardından sevenleriyle fotoğraf çektiren Akgül, daha sonra otobüsle kent merkezine geçti. Akgül burada, sporcularla beraber şehir yürüyüşü yaptı.

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Kaynak: İHA

Taha Akgül, Sırbistan, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas haberi! Taha Akgül'e memleketi Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika

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