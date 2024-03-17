Snowboard Türkiye Şampiyonası Erciyes'te başladı - Son Dakika
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Snowboard Türkiye Şampiyonası Erciyes'te başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası Erciyes\'te başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde başladı. Kayseri'de düzenlenen yarışlara 16 ilin 166 sporcusu katılıyor. İlk gün yarışları tamamlandı ve yarın final etaplarıyla Türkiye şampiyonu belirlenecek.

17.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde başladı.

Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen yarışlara Kayseri, Erzurum, Eskişehir, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Van, Iğdır, Isparta, Sivas, İstanbul, Sakarya, Erzincan, Kars, Muş olmak üzere 16 ilden 166 sporcu katılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen snowboardcuların mücadele ettiği müsabakanın ilk gün yarışları tamamlandı.

Yarınki müsabakalarda ise final etapları ile Türkiye şampiyonu belirlenecek.

Kaynak: AA

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