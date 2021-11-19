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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

19.11.2021 11:19
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

"Burak Yılmaz ofsayt rekortmeni oldu" , "Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de" , "Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı", "Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak", "Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf!" , Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti" , "Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı" gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Türkiye ve dünya spor gündemindeki son gelişmeleri merak edenler için, en güncel başlıkları derledik.

ZİDANE, GÜLE OYNAYA MESSİ'NİN YANINA GİTTİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Manchester United'dan gelen teklifi takım çalıştırmak istemedi için reddeden Zinedine Zidane, PSG ile prensipte anlaştı. Fransız teknik adam, Ronaldo'dan sonra Messi'nin hocası olacak.

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KAPRİSİYLE BIKTIRAN LARİN'İN YERİNİ ONYEKURU ALIYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Larin'le görüşmelerden yorulan Beşiktaş, alternatifini erken buldu. Sezon başı Olympiakos'a imza atan ve umduğunu bulamayan Henry Onyekuru için nabız yoklandı. Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

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FIFA'YI SARSACAK İDDİA: DÜNYA KUPASI ELEME MAÇINDA ŞİKE YAPILDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Güney Afrika, Gana maçında şike yapıldığının iddia edilmesi üzerine başvuruda bulundu. Gana'nın eski Fenerbahçeli Ayew'in golüyle 1-0 kazandığı karşılaşmada bahis bağlantılı şike gerçekleştiği öne sürüldü.

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SERGEN YALÇIN'DAN OYUNCULARINA SERT UYARI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya maçı öncesindeki toplantıda takımıyla toplantı yaptı ve onları disiplinli olmaları yönünde uyardı.

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BURAK YILMAZ OFSAYT REKORTMENİ OLDU

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Burak Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Geçen sezonun şampiyonu Lille'in ligdeki durumu pek parlak değil. Yıldızlar karması PSG'nin önünde şampiyon olan Lille, bu sezon topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonluk defteri bu sezon için kapanmış gibi görünüyor.

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DÜNYA STARI EDEN HAZARD DEVRE ARASI SÜPER LİG'DE

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Real Madrid'in Eden Hazard'a açtığı kredi artık bitti. Belçikalı oyuncu ile yollar ayrılacak. İspanyol devi, Hazard'ı 6 aylığına kiralık yollamak istiyor. İspanyol basınında Hazard'ın yeni yerinin Türkiye olabileceği yazıldı.

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BEŞİKTAŞ'IN BORCU 4.5 MİLYARA DAYANDI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Cumartesi günü yapılacak divan toplantısından önce Beşiktaş'ın borcunun 4.5 milyara dayandığı belirtti. Siyah-Beyazlılar'ın toplam borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin lira.

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OZAN TUFAN DEV MÜCADELEYİ KAÇIRACAK

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

İngiltere Premier Lig'de yarın Manchester United'la Watford karşılaşacak. Karşılaşmada Ozan Tufan krizi yaşanıyor. A Milli Takım'da sakat dönen başarılı orta saha, dev mücadeleyi kaçıracak.

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KARL-HEİNZ RUMMENİGGE'DEN YILLAR SONRA GELEN İLGİNÇ İTİRAF!

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Bayern Münih'in efsane futbolcusu Karl-Heinz Rummenigge, sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a giden Cristiano Ronaldo'yla ilgili açıklamalar yaptı. Rummenigge, Ronaldo'yu Juventus'un antrenman sahasında gördüğünü söylerken "Kaslarından çok etkilenmiştim. Cristiano, 22 yaşında bir adamın vücuduna sahip" ifadelerini kullandı.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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