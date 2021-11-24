Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

" Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro" , " Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir" gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

MESUT ÖZİL, OLYMPİAKOS MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. Galatasaray derbisinde gol atan ve dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

Haberin detayları için tıklayın >

FENERBAHÇE, DEV KULÜPLERİ RADARINA GİREN KİM MİN-JAE'NİN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ: 20 MİLYON LİRA

Fenerbahçe, son dönemlerde yükselen performansıyla dikkatlerden kaçmayan ve Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Haberin detayları için tıklayın >



FATİH TERİM'E DERBİDEN AĞIR FATURA!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Fenerbahçe derbisinden ağır fatura çıkabilir. Hem "hakaret" hem de "tedbire uymama" maddelerinden PFDK'ya sevk edilen tecrübeli çalıştırıcı, her iki maddeden de minimum cezayı alması durumunda toplam 8 karşılaşmada takımın başında olamayacak. Böyle bir durumda Fatih Terim sezonun ilk yarısını kapatmış olacak.

Haberin detayları için tıklayın >



XAVİ İLK KEZ PUAN KAYBI YAŞADI! BARCELONA'NIN TÜRK YILDIZI, MESSİ'DEN SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Barcelona, kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Katalan devinin yeni teknik direktörü Xavi, takımın başında çıktığı 2. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Diğer taraftan 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barcelona'da Messi'den sonra Devler Ligi'nde 11 başlayan en genç ikinci futbolcu oldu.

Haberin detayları için tıklayın >



LEWANDOWSKİ, ADETA İMKANSIZI BAŞARDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Bu sonuçla Alman devi gruptan çıkmayı garanti altına alırken, Robert Lewandowski de kırılması güç bir rekora imza attı. Polonyalı yıldız, Devler Ligi'nde iki kez 9 maç üst üste gol atma serisi yakalayan ilk futbolcu unvanını aldı.

Haberin detayları için tıklayın >



EMRE BELÖZOĞLU, "ALEX Mİ HAGİ Mİ?" SORUSUNU CEVAPLADI!

Medipol Başakşehir'in başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Emre Belözoğlu, yayınca kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. "Alex mi Hagi mi?" sorusuna cevap veren genç teknik direktör, "Alex, Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu. Bence Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu da Hagi" ifadelerini kullandı.

Haberin detayları için tıklayın >