Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu

25.05.2023 23:18

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ankaragücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yari final rövanş maçında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, uzatmalara giden rövanşta 2-2'lik beraberlikle tur biletini alan taraf oldu.

PERDEYİ ALI SOWE AÇTI

Ankaragücü, 11. dakikada Ali Sowe'un golüyle maçta öne geçti. Başkent ekibi ilk yarıda oyun olarak da üstün olan taraftarı ancak girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

SERDAR SKORU DENGELEDİ

Başakşehir FK, 61'inci dakikada Serdar Gürler'in kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi. Ancak Ankaragücü, son dakikada Başakşehir'in sevincine mani oldu.

TASOS SAHNEDE

Ankaragücü, 90'ıncı dakikada tekrar üstünlüğü yakaladı. Sarı-Lacivertliler, Tasos'un golüyle 2-1 öne geçti.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu

MAÇ UZATMAYA GİTTİ

Ankaragücü karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünü 2-1'lik skorla önde tamamladı. Taraflar iki maçta birbirine üstünlük sağlayamayınca mücadelede uzatma bölümüne geçildi.

MUJAKIC KIZARDI

Ankaragücü'nde uzatmaların 97'nci dakikasında Mujakic kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler kalan bölümü 10 kişi ile oynadı.

CANER HAZIRLADI, KENY BİTİRDİ

Başakşehir, 111'inci dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Uzatmalarda sağ kenarda oynamaya başlayan Caner'in açtığı ortaya kafayı Keny vurdu ve Başakşehir skoru eşitledi. İki maçın toplam skorunda 3-2 üstünlük yakalayan Başakşehir, adını finale yazdırdı.

FİNAL İZMİR'DE OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE, SİVASSPOR'U ELEDİ

Sivasspor'la ilk maçta 0-0 berabere kalan ve Kadıköy'deki rövanşta rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım olmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ FİNALDE

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda teknik direktör olarak ilk kez final heyecanı yaşayacak.

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