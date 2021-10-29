32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını düzenlenen törenle aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katıldı.

5 gün boyunca 10 sınıfta mücadele eden yelkenciler, Netsel Marina'da bir işletmede düzenlenen ödül töreniyle şampiyonluk kupalarına kavuştu.

Öznur: "Marmaris'e renk kattık"

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların 32'ncisini güzel bir organizasyonla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarış haftasının final gününde ideal bir rüzgarla yarışları tamamladıklarını belirten Öznur, "Çeyrek asırdan fazla geçmişi olan bu yarışı adına yakışır şekilde tamamladık. Salgın ve yangından sonra Marmaris'e güzel bir hafta yaşattık. Marmaris'e renk kattık. Gelecek yıl daha yoğun bir ilgiyle yarışlarımızı yaparız." diye konuştu.

Yarış haftası boyunca yapılan yarışların sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Lettland/İgor Bukovskis

IRC6 Division: M2/Boris Gusev

IRCCHR1 Division: Okhotnik- Alexey Shemakin

IRCCHR2 Division: Rama-Andrei Morozov

IRCCHR3 Division: Barracuda-Fedor Druzhinin

IRCCHR4 Division: Ekinoks-Valentin Nikolov