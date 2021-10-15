Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta maçları yapılacak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise sezon ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

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