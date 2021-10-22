Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde beşinci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları oynayacak.

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