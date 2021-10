Galatasaray'da stat isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Burak Elmas: Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirdik

Kaan ÜLKER - - Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için NEF ile anlaşmaya vardı. 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık yapılan bu anlaşmadan sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL'lik gelir sağlayacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, "Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk" dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile davetliler katıldı.

Başkan Burak Elmas, kendisi için çok özel bir gün olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, "Seçim döneminde üyelerimize ve taraftarlarımıza bazı sözler vermiştik. Bu sözlerimizi büyük bir özenle tek tek yerine getirmek için çabalıyoruz ve bunların birçoğunda da başarılıyız. Verdiğimiz sözlerden bir tanesi de yenilenmekte olan stat isim hakkıyla ilgili sözleşmemizle ilgiliydi. Bu süreçte bir ön sözleşme imzalamıştık yabancı bir kuruluşla. Bu sözleşmenin detay çalışmalarında hem ödeme koşulları hem mali yükümlülüklerin diğer tarafın istediği, bizim şartlarımıza uygun olmadığını gördükten sonra Galatasaray'la birlikte olmayı arzu eden başka firmalarla da görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sırasında Erden Timur ve markası hem Galatasaray'ın içine en çok sinen, hem en büyük katkıyı yapacak teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir özelliği de var. Sponsorluk anlaşması, Türk şirketiyle yapılması dolayısıyla Türk Parasını Koruma Kanunu'nun 32. sayılı karar uyarınca sponsorluk bedelini Türk Lirası üzerinden belirledik. Buna göre ikinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşma ve forma sponsorluğunda yeni yaptığımız anlaşmayla beraber Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız. Umarım Galatasaray'a ve geleceğine çok büyük faydalar getirir. Bir önceki stadyum sponsorumuzun Galatasaray'a verdiği bedelin senelik 30 milyon TL + KDV olduğunu da tekrar size hatırlatmak isterim. Böylece Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk. Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla bize nakit gelecek. Bu anlaşmanın başka bir özelliği de var. Bu sefer stat isim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek. Bu anlamda çok önemli. Nakit akış planını SPK'ya tabii olduğumuz için burada paylaşmıyorum ama her senenin bedeli anlaştığımız ödeme takvimi üzerinden Galatasaray Spor Kulübü 'ne ve Sportif A.Ş'ye gelecek" dedi."Bütün kulüplerin finansal durumunu tüm kamuoyu biliyor. Biz önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp, yönetim olarak popüler olmaktan ziyade Galatasaray'ın önümüzdeki 10-20 senesini sürdürülebilir başarılarla kılmak adına hareket ediyoruz" diyen Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü;"Dolayısıyla buradan gelecek kaynağı da Zarar Finansmanı veya Galatasaray'ın geleceğine faydası olmayan bir yatırıma değil, yeniden yapılanmanın, borç azaltmanın bir parçası olarak kullanacağız. Sadece bu kaynağı değil, tüm ilave gelen kaynaklarda hedefimiz Galatasaray'ın borcunu ödenebilir, operasyonlarını da nakit üretebilir bir hale getirmek. Bunun için de zaten transferlerimizde, şubelerimizde hem giderleri kontrol amacıyla hem de gelir arttırma amacıyla önemli hamleler yapıyoruz."Elmas, stadyumun dış cephe çalışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de, "Biz de taraftarız. Taraftarımızın gördüğü her şeyi biz de görüyoruz. Aynı şeylerden biz de rahatsızlık duyuyoruz. Buranın bir mimari projesi var. Dolayısıyla bu stadın mimari çizimlerini yapan mimar beyefendiyle bu konuda geçmişte de bir takım görüşmeler yapıldı. Şu anda da bir takım görüşmeler yapıyoruz. Dış cephede kendi çizmiş olduğu projede yapılacak her türlü değişiklik bu mimarı projeyi hazırlayan şirkete ve mimar beye ait. Dolayısıyla ondan izin almak gerekiyor. Prosedür budur. Ama bu sene stadımızda uzun süre yapılmamış birçok yenilik yapıldı. Çimler değişti, bir önceki yönetimimiz döneminde başlamıştı. Çok güzel bir şekilde yenilendi. Koltuklarımız boyanmaya başladı. Önümüzdeki birkaç sene içinde stadımızın bakım ve geliştirme çalışmalarıyla ilgili ciddi planlarımız var" yanıtını verdi.Bu anlaşmanın nakit açığını kapatmada tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Başkan Elmas, "Spor sektörü, kulüpler çok zor bir dönemden geçti. Belki bu dönemde en az destek alan sektörlerden de bir tanesi. Gelirlerin ufalması, naklen yayın vs. çok ciddi etkileri var. Bu anlaşma o etkileri siler mi, o nakit açığını kapatır mı. Yalnız olarak hayır. Bu anlaşma bizim gelir arttırıcı, bize yakışan markalarla büyüme ve Galatasaray'ı sürdürülebilir bir ekonomik duruma getirme hamlelerimizin bir tanesi. Çok değerli fakat yetmez" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in yayın ihalesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyen Burak Elmas, "Yayın ihalesiyle ilgili şu anda bir çalışma var. Biz de bu komisyonun içinde yer alıyoruz. TFF yayın ihalesini kanunen götüren kuruluş. Onlarla beraber çalışıyoruz. Naklen yayın ihalesinden Türk futbolunun ve kulüplerimizin en faydalı, kazançlı şekilde çıkmasını ümit ediyoruz. Diğer kulüplerimizle beraber çok yakın istişare halindeyiz. Talipler tabii ki olacaktır. Çok değerli bir marka Türk futbolu, lig de çok değerli. Düzgün paketlerle beraber bu geliri daha da büyütmek TFF ve Kulüpler Birliği'nin hedefi. Ortak hedef doğrultusunda da beraber çalışıyoruz" dedi.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, giderlerinin büyük çoğunluğunun futbol takımı giderleri ve futbolcu ücretleri olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişte maalesef gelirleri kaldırmayacak takım bütçeleri kurulmuştu. Biz bu sene ileriyle bakarak o strateji dahilinde transfer sezonu geçirdik. Takım ücretlerini düşürecek bir maksimum ücret belirleyerek önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'ın büyüyen gelirleriyle rahatlıkla karşılayabileceği ve kredi borcunu ödemek için nakit oluşturabileceği bir finansal strüktüre doğru gidiyoruz. Bunu ilk hamlelerini bu sene yaptık. Önümüzdeki sene de bu hamlemiz devam edecek. Galatasaray'ın takım bütçesini hem rekabetçi hem daha genç hem de gelirine göre uygun bir bütçe haline getirmeyi planlıyoruz. Bunu da 2 senede tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Yakın zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimlerine de değinen Elmas, "Türkiye'de herhangi bir spor dalı, ciddi tarihi olan kökleşmiş spor kulüplerinin rekabeti olmazsa büyüyemez. Dolayısıyla her federasyonun bu kulüp takımlarının, müessese takımlarıyla mücadele etmeleri için bir çözüm getirmeleri lazım. Müessese takımlarına çok saygı duymakla beraber müessese takımlarının o sektörü, o spor dalını büyütme konusunda bizler kadar yetkin ve başarılı olamayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada tüm federasyonlarla da aynı görüşü paylaşıyoruz" diye konuştu.Burak Elmas, ' Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?' sorusuna ise, "Bu konuda Türkiye zaten sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor ve çok tedirgin bir dönemdeyiz. Pandemiden çıktık, insanlar stresli. Benim buradaki görüşüm; kişisel tatminler için camiaların birbirleriyle kavga etmemesi ve bu ortamı germeye katkıda bulunulmaması lazım. Zaten sahada rekabet en iyi şekilde yapılacak. Ama onun dışında da düşmanlığa, kavgaya bu işi götürmemek lazım. Biz tabii ki rakiplerimizle birbirimizi her zaman yenmek istiyoruz, hep biz kazanalım istiyoruz. Ama birlikte çalışmamız gereken, örnek vereyim; naklen yayın ihalesi, sponsorları kaçırmama projeleri, daha çok nasıl sponsor getirebiliriz sektöre gibi konularda birlikte çalışmamız lazım. Bu birlikte çalışmadan diğer taraflar da kazanacak. Hiçbirimiz düşman değiliz. Bu yolda da yanlış anlaşılmalara eski alışkanlıklarla sebebiyet vermemeliyiz. Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Onlarda da anlaşmamak üzerine anlaşırız. Ama anlaşabileceğimiz konularda da diğer konularda anlaşmadığımız için kavga etmek yerine kulüplerimizin lehine çalışma irademiz var. Hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Bizim için tüm rakiplerimiz aynı değerde. Beşiktaş 'la da birlikte naklen yayın ihalesi gibi başka konularda da Ahmet Nur Çebi başkanla oturup konuşuyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Ahmet Ağaoğlu başkanla çok oturuyoruz, diğer başkanlarımızla da. Yani ortak paydalarda herhalde en çok anlaştığımız ve birlikte hareket etmeye özen gösterdiğimiz dönem olabilir Türk futbolu adına. Bunu da devam ettirerek Türk futbolu ve kulüplerin faydasına kullanmak istiyoruz" yanıtını verdi.Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise, stat isim sponsorluğu anlaşması için heyecan duyduklarını vurgulayarak, "Galatasaray uluslararası anlamda Türkiye'nin en değerli 1-2 markasından birisi. Bu birliktelik bizler için onur verici. Bizim için burası evimiz. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim açımızdan da buranın adı Ali Sami Yen Stadyumu. Onun da her zaman bilincindeyiz. En önemli motivasyonlarımızdan biri de o isme layık olmak. Bu sorumluluğun farkındayız. Galatasaray'a daha farklı değerler katarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdüreceğiz. Mahcup olmayacağımızı düşünüyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bunu tamamen bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Çünkü yaklaşım olarak da fedakarlık bakış açısı olarak da her şeyi bizlere sunarak bu anlaşmanın olmasında çok önemli bir emeği var" dedi.

Son olarak Timur, sözleşmede Galatasaray lehine bir fesih maddesinin bulunduğu da vurgulayarak, "Forma sponsorluğunda da aynısı vardı. Galatasaray için daha iyi bir şart oluşursa tabii ki Galatasaray'ın daha iyi şartlarla devam etmesine herhangi bir şekilde sözleşmemiz dolayısıyla bir engel koymayacağız. Bu bir yol arkadaşlığı. Galatasaray'ın çıkarına daha iyi bir şey olduğunda biz feragat edeceğiz" şeklinde konuştu.