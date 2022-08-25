Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

25.08.2022 12:37
Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 AĞUSTOS CUMARTESİ19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM28 AĞUSTOS PAZAR19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK29 AĞUSTOS PAZARTESİ19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN


- İstanbul
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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