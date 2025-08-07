Süper Lig'de 68. Sezon Geri Sayımda - Son Dakika
Süper Lig'de 68. Sezon Geri Sayımda

07.08.2025 11:20
Süper Lig'in 68. sezonuna hazırlık sürerken, 77 takım ligde mücadele etti. Fenerbahçe rekorlarla önde.

Süper Lig'de 68. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

67 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 232 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1288 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 4 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray bin 284 ile ikinci, Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 34 gol kaydetti.

Galatasaray 3 bin 989 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 669.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 638 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 439 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 67 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen köklü kulüpler Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarış verecek.

9 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 67 sezon sonunda 77 takımın 9'unun artı averajı bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Eyüpspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti. Fenerbahçe 2 bin 58 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 26, Beşiktaş bin 720, Trabzonspor 983, İstanbul Başakşehir 175, Eskişehirspor 9, Alanyaspor ve Eyüpspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

67 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2024-2025 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6722321288574370403419763964
2Galatasaray6722321284549399398919633937
3Beşiktaş6722301203606421366919493772
4Trabzonspor511722856467399270217192839
5Bursaspor501644572473599196519981997
6MKE Ankaragücü541784558515711204723891952
7Gençlerbirliği481610532475603202621411907
8Altay421364422420522145416671406
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Samsunspor321060349271440118913981197
11Antalyaspor291006322269415119714611197
12Kayserispor29986299276411115914301145
13Eskişehirspor30978334312332111011011104
14Göztepe31996313303380111512371021
15Konyaspor2482426123832599511581021
16İstanbul Başakşehir17602271147184881706960
17Sivasspor19670244184242908932916
18Çaykur Rizespor238002531853629221188895
19İstanbulspor258302532413369291088870
20Kasımpaşa217522322033179591156854
21Denizlispor217282171923198751057799
22Kocaelispor20674225184265858934784
23Adanaspor22704202213289771949692
24Adana Demirspor216981941953097381018658
25Boluspor20638192215231637709654
26Sarıyer13436148135153553551527
27Karşıyaka16528152141235533748510
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Alanyaspor932412277125482477443
30Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
31Zonguldakspor14454135148171425484424
32Ankara Demirspor13418116153149447509385
33Sakaryaspor1138011489177452586370
34Fatih Karagümrük1033410894132442455365
35Vefa14422110143169364514363
36Kardemir Karabükspor103369668172361570356
37Osmanlıspor93068487135348460339
38PTT1238497134153352467328
39Orduspor11352102102148303420322
40Diyarbakırspor113629184187323554320
41İzmirspor1032693110123313386296
42Akhisarspor7238746599286340287
43Feriköy93029288122266320272
44Altınordu1033284101147312444269
45Gaziantep FK6222686094282336264
46Şekerspor1032073100147309481255
47Beykoz8264729498263315238
48Giresunspor82546976109239316236
49Manisaspor6204584997242306223
50Hacettepe92526776109242334210
51Hatayspor5188534590229322204
52Yeni Malatyaspor5180474687205266187
53Vanspor5170383993165298153
54Zeytinburnuspor5162363789159290145
55Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
56Elazığspor4136353170146246136
57Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
58Aydınspor390262737105140105
59Bakırköyspor390282141131135105
60Erzurumspor310225235411620598
61Yozgatspor26819193010111376
62Büyükşehir Belediye Erzurumspor2741821358011175
63Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
64Akçaabat Sebatspor2681419358513161
65Eyüpspor13615813524753
66Balıkesirspor2641516336610852
67Beyoğluspor264152029599050
68Yeşildirek258131629519442
69 Bodrum FK13691017264337
70Pendikspor13891019427337
71Adalet252101527386935
72Ümraniyespor1367920476430
73Petrolofisi1348521387329
74Bucaspor1346820376526
75Siirtspor1346622478124
76Kahramanmaraşspor13641121227123
77Kırıkkalespor1305817216418

Kaynak: AA

Süper Lig'de 68. Sezon Geri Sayımda

