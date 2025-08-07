Süper Lig'de 68. Sezon Geri Sayımda

Süper Lig'de 68. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 77 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 19 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 67 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 232 lig maçında 3 bin 964 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 27 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 232 maçta toplam 3 bin 937 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 772 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 839 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım Fenerbahçe

67 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 232 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1288 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 4 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray bin 284 ile ikinci, Beşiktaş bin 203 ile üçüncü, Trabzonspor ise 856 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Süper Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 4 bin 34 gol kaydetti.

Galatasaray 3 bin 989 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 669.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 638 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu. Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 439 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 67 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Başkent ekibi, ligde bin 784 karşılaşma oynadı.

77 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 77 farklı takım mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu sezon geri dönen köklü kulüpler Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarış verecek.

9 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 67 sezon sonunda 77 takımın 9'unun artı averajı bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Eyüpspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti. Fenerbahçe 2 bin 58 averajla başı çekerken, Galatasaray 2 bin 26, Beşiktaş bin 720, Trabzonspor 983, İstanbul Başakşehir 175, Eskişehirspor 9, Alanyaspor ve Eyüpspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

67 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2024-2025 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 67 2232 1288 574 370 4034 1976 3964 2 Galatasaray 67 2232 1284 549 399 3989 1963 3937 3 Beşiktaş 67 2230 1203 606 421 3669 1949 3772 4 Trabzonspor 51 1722 856 467 399 2702 1719 2839 5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997 6 MKE Ankaragücü 54 1784 558 515 711 2047 2389 1952 7 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907 8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406 9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324 10 Samsunspor 32 1060 349 271 440 1189 1398 1197 11 Antalyaspor 29 1006 322 269 415 1197 1461 1197 12 Kayserispor 29 986 299 276 411 1159 1430 1145 13 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104 14 Göztepe 31 996 313 303 380 1115 1237 1021 15 Konyaspor 24 824 261 238 325 995 1158 1021 16 İstanbul Başakşehir 17 602 271 147 184 881 706 960 17 Sivasspor 19 670 244 184 242 908 932 916 18 Çaykur Rizespor 23 800 253 185 362 922 1188 895 19 İstanbulspor 25 830 253 241 336 929 1088 870 20 Kasımpaşa 21 752 232 203 317 959 1156 854 21 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799 22 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692 24 Adana Demirspor 21 698 194 195 309 738 1018 658 25 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527 27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510 28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 29 Alanyaspor 9 324 122 77 125 482 477 443 30 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438 31 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 32 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 33 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 34 Fatih Karagümrük 10 334 108 94 132 442 455 365 35 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 36 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356 37 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339 38 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328 39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 40 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 41 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 42 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287 43 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272 44 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269 45 Gaziantep FK 6 222 68 60 94 282 336 264 46 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 47 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238 48 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236 49 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 50 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210 51 Hatayspor 5 188 53 45 90 229 322 204 52 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187 53 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 54 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 55 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 56 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 57 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 62 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75 63 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62 64 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 65 Eyüpspor 1 36 15 8 13 52 47 53 66 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 67 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50 68 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 69 Bodrum FK 1 36 9 10 17 26 43 37 70 Pendikspor 1 38 9 10 19 42 73 37 71 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 72 Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30 73 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 74 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 75 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 76 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 77 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

