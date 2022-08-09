Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 9 müsabakanın oynandığı ilk hafta maçında 6 takım kazanırken 6 takım berabere kaldı. 6 takım da mağlup oldu. 27 golün atıldığı 1. haftada Hatayspor , BAY olarak geçti.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı - Son Dakika

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