Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı

09.08.2022 08:43
Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı

Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Zirvede Başakşehir yer alırken Kayserispor ise 16. sırada bulundu.

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 9 müsabakanın oynandığı ilk hafta maçında 6 takım kazanırken 6 takım berabere kaldı. 6 takım da mağlup oldu. 27 golün atıldığı 1. haftada Hatayspor, BAY olarak geçti.

9 müsabaka sonrasında Başakşehir, averajla liderlik koltuğunda otururken, Alanyaspor da ikinci sırada yer aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Kayserispor 16. sırada bulunurken, Kasımpaşa ise ilk haftayı son sırada noktaladı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 9 maçın sonuçları ise şu şekilde:

İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2

Sivasspor: 1 - Gaziantep: 1

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 4

Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3

Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1

Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0

Ankaragücü: 0 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı
Kaynak: İHA

Kayserispor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor ligde 16. sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş