THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İş Birliği - Son Dakika
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THY ve Okyanus Kolejleri'nden 4 Yıllık İş Birliği

THY ve Okyanus Kolejleri\'nden 4 Yıllık İş Birliği

THY Spor Kulübü, Okyanus Kolejleri ile eğitim ve spor alanında 4 yıllık iş birliği imzaladı.

08.10.2024 16:33
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THY Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri, 4 yıllık iş birliğine imza attı.

Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza törenine Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, THY Spor Kulübü Genel Müdürü Yavuz Kopuz, THY Voleybol Takımı İdari Menajeri Asuman Baş, THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto ile kaptan Roberta Ratzke ve Neriman Özsoy'un yanı sıra altyapı takım kaptanı Kardelen Kaya, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Yeni eğitim - öğretim döneminde THY Spor Kulübü'nün yaşları 12 - 17 arasında değişen altyapı oyuncuları, Okyanus Kolejleri'nde eğitim alıyor. Okyanus Kolejlerinin 'Yeteneği başarıya dönüştürüyoruz' vizyonu ile eğitim ve sporun bir arada olduğu iş birliği 4 yıllığına imzalandı.

Türkiye'de ilk defa yetenek merkezli eğitim modeli uygulayan Okyanus Kolejleri ile THY Spor Kulübü 'Eğitim ve Sporda Birlikte Daha Yükseğe' mottosuyla 4 yıllık iş birliği için bir araya geldi.

Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, "Kurum olarak şuna inandık. Eğitimin tek taraflı, tek merkezden zihinsel gelişimine, eğitilen bir şey olduğuna inanmadık. Bunun Türk eğitim hayatında da bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bir bireyin eğitimli olabilmesi için zihinsel, fiziksel, bedensel anlamda gelişmesi yeterli değil. Bunlar eşgüdümlü şekilde olursa topluma iyi bireyler yetiştirmiş oluruz. Dün yaptığımız gibi çok heyecanlı bir şekilde yeteneklerine tutku ile bağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. THY Spor Kulübü ile profesyonel ortaklık için bir aradayız. Hem öğrenim hem eğitim alanında da eksik kalmasın istiyoruz. Öğrencilerimize güveniyoruz. Profesyonellerimize okul tarafına güveniyoruz. Hayallerimizin peşinde tutkuyla koşmaya devam ediyoruz. Bu birlikteliğin iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

YAVUZ KOPUZ: BU İŞ BİRLİĞİ HER İKİ TARAF İÇİN FIRSAT YARATACAK

THY Spor Kulübü Genel Müdürü Dr. Yavuz Kopuz, bu iş birliğinin faydalı olacağına inandığını belirterek şunları kaydetti:

"THY Spor Kulübü ile anlaşma neticesinde sporcularımıza daha yüksek hedefe ulaşması için eğitim desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece kulübümüz için değil akademik anlamda kendi gelişimlerine katkıda bulunacağına inancım tam. Bu iş birliği çok faydalı olacaktır. Okyanus Kolejleri gibi değerli bir kurumla bir araya gelmekten gururluyuz. Eğitimde güçlü olan bir kurum ve spora çok büyük destekleri var. o yüzden Okyanus Kolejleri'ni seçtik. Voleybol branşında kariyer edinmelerini, bizim tarafımızdan sağlanacak katkıyla ayakları yere basarak topluma katılacaklarına olan inancımız tam. Bu iş birliği her iki taraf için fırsat yaratacak. Bu iş birliği ortak projelerle çok daha geniş kitlelere ulaşacak."

ZE ROBERTO: SULTANLAR LİGİ'NDE TAKIMLAR ÇOK EŞİT SEVİYEDE

THY Voleybol Takımı Başantrenörü Ze Roberto, "Zor bir sezon olacak. Sultanlar Ligi'nde takımlar çok eşit seviyede. Birçok takım daha iyi seviyeye geldi. Ligde en iyi yere ulaşabilmek için çok fazla çalışıyoruz" dedi.

ROBERTA RATZKE: BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM

THY takım kaptanı Roberta Ratzke ise "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum. Bu kulübü ve ülkeyi temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Gençliğimde bir burs kazanmıştım. Dolayısıyla sizleri iyi anlayabiliyorum. Şu an çok şanslı hissediyorum. Sadece voleybol değil perde arkasında çok daha güzel işler yapılıyor. Genç sporculara her zaman daha çok çalışıp daha fazla antrenman yapmalarını öneriyorum" değerlendirmesinde bulundu.

NERİMAN ÖZSOY: BU İMKANLARI VOLEYBOL SAYESİNDE KAZANDIM

THY oyuncularından Neriman Özsoy da "Heyecanlı hissediyorum. Burslu okudum. Bu imkanları voleybol sayesinde kazandım. İş birliğinin sizler için neler anlam ifade ettiğini gelecekte daha iyi anlayacaksınız. Umarım siz de spora bizim hizmetlerimizden daha çok hizmet edersiniz" ifadelerini kullandı.

KARDELEN KAYA: TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYİ HEDEFLİYORUM

THY altyapı takım kaptanı ve Okyanus Koleji öğrencisi Kardelen Kaya, 8 yıldır THY'de olduğunu aktararak, "Bu iş birliği çok önemli, çok mutluyum. Bizi keşfettikleri için kulübümüze, hocalarıma teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Tören, imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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