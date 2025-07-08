TOSFED Next Talent Projesi Bursa\'da Genç Yetenekleri Arıyor

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği sosyal sorumluluk projesi 'TOSFED Next Talent' Bursa'da da genç yetenekleri keşfediyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği sosyal sorumluluk projesi 'TOSFED Next Talent' 01 Temmuz'da İstanbul'da başladı. İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy'deki elemelerin ardından projenin üçüncü durağı Bursa oldu. Kültürpark içerisinde Göl Kenarı'nda oluşturulan parkurda yapılan Bursa elemelerine ilgi büyüktü.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ülke genelinde yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinde, İstanbul'un ardından sırasıyla Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde elektrikli Segway GoKart Pro araçlar ile elemeler düzenlenecek. Elemlerin sona ermesinin ardından, 10 bölgeden en hızlı genç kız ve erkek adaylar (20 katılımcı) finale katılmaya hak kazanacak.

Yaklaşık 2500 çocuğun katılımı hedeflenen projenin finali ise 01 Ağustos Cuma günü TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek. 20 katılımcı arasında final yarışını birinci olarak tamamlayan aday, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanırken, ikinci Segway F2 II Scooter ve üçüncü de Segway E2 Plus II Scooter sahibi olacak. Kadınlar kategorisi birincisi de Segway E2 Plus II Scooter ile ödüllendirilecek.

TOSFED Next Talent Takvimi

01-02-03 Temmuz İSTANBUL Beşiktaş Barbaros Meydanı

04-05-06 Temmuz İSTANBUL Kadıköy Meydanı

08-09 Temmuz BURSA Kültürpark Göl Kenarı

11-12-13 Temmuz NEVŞEHİR Kapadokya Rallisi Servis Alanı

15-16 Temmuz ANTALYA Konyaaltı Plajı

17-18 Temmuz MUĞLA Bodrum Belediye Meydanı

19-20 Temmuz AYDIN Kuşadası El Heykeli

22-23 Temmuz İZMİR Alsancak Cumhuriyet Meydanı

24-25 Temmuz BALIKESİR Ayvalık Atatürk Meydanı

26-27 Temmuz ÇANAKKALE Kordon Truva Heykeli

01 Ağustos KOCAELİ TOSFED Körfez Yarış Pisti – Final - BURSA