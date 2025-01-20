Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı - Son Dakika
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Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

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Trabzonspor'un Sivasspor 4-0 yendiği maçın 46. dakikasında bordo-mavililerin kazandığı penaltı atışını kUğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Uğurcan, Sivasssporlu futbolcuların tepkisi ve teknik direktör Şenol Güneş'in müdahalesiyle bu isteğinden vazgeçti. Topun başına geçen Simon Banza, "Panenka" vuruşu yaptığı penaltıyı kaçırdı.

20.01.2025 21:36  Güncelleme: 22:23
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 4-0 kazanırken, ikinci yarının hemen başında ilginç anlar yaşandı.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Trabzonspor, ilk yarıdaki etkin oyununu ikinci yarının başında da sürdürdü. Bordo-mavililer, 46. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

PENALTIYI UĞURCAN ATMAK İSTEDİ, SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını bugün ikinci kez baba olan Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Sivassporlu oyuncuların Uğurcan'a sert tepki gösterdi. Deneyimli eldiven, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de izin vermeyince penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

BANZA PENALTIYI KAÇIRDI

Yaşananların ardından topun başına bordo-mavililerin golcüsü Simon Banza geçti. 49. dakikada atışı kullanan Banza "Panenka" vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

ŞENOL GÜNEŞ'TEN POZİSYON İÇİN AÇIKLAMA: KEŞKE OLMASAYDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından penaltı atışında yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi başladık. Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. Bütün oyuncular mutlu oldu, hepimizi mutlu ettiler. Herkese keyif verdi oyuncular. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız" dedi.

Trabzon\'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

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Son Dakika Spor Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • mehmet:
    HELE BAK CİMBOMUN KÖPEKLERİNE 2 GALİBİYET ALDI GOTLERİ KALKTI 43 32 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    ivankov mu sandin kendini Uğurcan... 20 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Mehmet delikanlıysan adını tam yaz kim kimin kopegiymis gör 13 20 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Fenerin yandaşlarının kaleciden penaltı yemek onurlarına dokunmuş sizde onur var mı ki 5 12 Yanıtla
  • Bursaspor63:
    Lütfen edep kurallarına uyalım ve biraz saygılı olalım arkadaşlar 16 0 Yanıtla
  • res:
    Bu hangi takım sivası biliyorum da diyeri kim 9 3 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    takımımızın en önemli oyuncularından biri olan Uğurcan Çakır özel bir gün veya hafta yaşıyor skora doğrudan etki etmeyecek olan bir maçta penaltı atabilirdi eleştirmenin mantığı yok burada Sivasspor ve teknik heyetinin Uğurcan Çakır'ı eleştirmesi anlamsız 5 4 Yanıtla
  • Apple User:
    haftaya hamsi tava yaparlar 1 1 Yanıtla
  • Apple User:
    maç 0-0 olsaydı kullanacakmıydı acaba.Artistlik yapacak ya…. 0 0 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    talat yelbuz ben hüseyin kaplan bak ismimi tam yazıyorum hadi ne olacakmış görelim hodri meydan 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı - Son Dakika
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