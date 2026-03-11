ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
11.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 12. güne girilirken, ABD basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Henüz kamuoyunun karşısına çıkmayan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırısında ağır yaralandığı hatta ölmüş olabileceği iddia edildi. Çıkan haberler infial yaratırken İran cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD- İsrail ile İran arasında süren savaş 12. gününe girerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in, ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırılarında ağır yaralandığı, hatta hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

YENİ LİDER ÖLDÜ MÜ?

ABD merkezli bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre saldırılar sırasında İran yönetimine ait üst düzey hedeflerin bulunduğu bölgeler de vuruldu. Bu saldırılardan birinde İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu noktaların hedef alındığı iddia edildi.

Haberde Mücteba Hamaney'in seçildikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmaması ve İran yönetiminden sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının, yaralandığı veya öldüğü yönündeki iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.

İRAN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA VAR

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddialarına dair bir açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney'in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler," ifadelerini kullandı.

"GAZİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞLERDİ

İran devlet televizyonu ise daha önce Hamaney'i "gazi" olarak nitelendirmiş, ancak söz konusu yaralanmanın niteliği ya da nasıl gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.

ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

SAVAŞTA 12. GÜN

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'ın nükleer programı ve askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında Tahran başta olmak üzere birçok şehirde Devrim Muhafızları'na ait üsler, füze rampaları ve askeri tesisler vuruldu. Bu saldırılar Orta Doğu'da uzun süredir devam eden gerilimi açık bir savaşa dönüştürdü.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran ise saldırılara misilleme olarak ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'daki birçok ABD hedefinin vurulduğunu açıklarken bölgedeki ABD üsleri en yüksek alarm seviyesine geçirildi.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Analistler, Mücteba Hamaney'in gerçekten saldırılarda ağır yaralandığının ya da hayatını kaybettiğinin doğrulanması halinde bunun yalnızca İran iç siyasetini değil, Orta Doğu'daki savaşın gidişatını da ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendiriyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir - Son Dakika

Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
09:04
ABD’de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
07:37
Tarihi zafere gölge düşüren detay Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:31:20. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.