Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Haberin Videosunu İzleyin
11.03.2026 09:07
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İran'da atılan Türkiye üzerinde imha edilen füzelerin kaynağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Türkiye'ye yönelen iki füzenin de çıkış noktası aynı. Yapılan ilk incelemelerde füzelerin Tahran'ın doğusundaki bir bölgeden ateşlendiği ve yaklaşık 1.200 kilometre menzile sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca İran'da merkezi sistemin çökmesi nedeniyle bölgedeki komutanın eski emirleri uygulamış olabileceği değerlendiriliyor.

Irak ve Suriye üzerinden Türk hava sahasına giren İran füzeleri, NATO savunma sistemleriyle imha edildi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A UYARI

Türkiye, aynı bölgeden art arda ateşlenen ve havada imha edilen füzeler nedeniyle İran yönetimini en üst düzeyde uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talebi üzerine gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirtti. Erdoğan, hangi gerekçeyle olursa olsun Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.

İRAN REDDEDİYOR AMA...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede risk oluşturabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi. İranlı Bakan Arakçi ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran tarafından ateşlenmediğini savundu.

İKİ FÜZE DE TAHRAN'IN DOĞUSUNDAN ATEŞLENDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; güvenlik kaynakları ise ikinci füzenin de ilk füze ile aynı menzile sahip olduğunu, her iki füzenin de aynı noktadan ateşlendiğini ve çıkış yerinin Tahran'ın doğusundaki bir bölge olduğunu bildirdi.

"MOZAİK SAVUNMA" SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kaynaklar, yaşanan durumun İran'daki "Mozaik Savunma" sisteminden kaynaklanmış olabileceğine işaret etti. ABD ve İsrail'in saldırıların ilk günlerinde İran'ın merkezi savunma sistemini devre dışı bıraktığı, bu nedenle daha önce verilen savunma kararlarının otomatik olarak uygulamaya konulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

ESKİ EMİRLER UYGULANMIŞ OLABİLİR

Savunma planlamasında ülkenin 7-8 bölgeye ayrıldığı ve merkezi yönetimde bir aksaklık yaşanması durumunda önceden verilen emirlerin uygulanmasının sürdürüleceği belirtiliyor. Kaynaklar, Türkiye'yi hedef alan bölgede görev yapan komutanın eski emirleri uygulamış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ve konuyla ilgili detaylı inceleme yürütüldüğünü aktardı. İkinci füzenin de Doğu Akdeniz'de NATO'ya tahsisli bir ABD gemisinden atılan önleme füzesiyle vurulduğu, menzilinin ilk füze ile aynı olduğu ve yaklaşık 1.200 kilometre olduğu kaydedildi.

ANKARA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Ankara yönetimi, İran'dan gelen açıklamaları mevcut çatışma ortamı ve "mozaik savunma" sistemi nedeniyle temkinli şekilde değerlendiriyor. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin provokasyonlara karşı dikkatli davrandığını ve savaşın bölgeye yayılmaması, çatışmanın genişlememesi ve İran'ın bölünmemesinin Ankara'nın temel öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor. Türkiye'nin diplomatik girişimlerini de bu çerçevede yürüttüğünü aktaran kaynaklar, yeni cephelerin açılmasını önlemek amacıyla bölge ülkeleri ve Azerbaycan ile temasların sürdüğünü ifade etti.

SAVAŞA SÜRÜKLENECEK SENARYODA YOKUZ

Güvenlik kaynakları, İran'dan Türkiye'ye yönelik üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ankara'nın savaşa sürüklenmesine yol açacak hiçbir senaryoda yer almayacağı vurgulanırken, sağduyulu ve soğukkanlı bir tutumla caydırıcılığın sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarını gözeten bir yaklaşım sergilemeye çalıştıkları ifade edildi.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

