Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik

Spor

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Stefan Savic, Stefano Denswill, Eren Elmalı (Dk. 90 +5 Arif), Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Enis Bardhi (Dk. 46 Draguş- 90+5 Lundstram), Mislav Orsic (Dk. 46 Cihan-Dk. 90 Ozan), Simon Banza (Dk. 79 Muhammed Cham).

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Jonas Svensson (Dk. 79 Onur), Gabriel Armando, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati (Dk. 67 Ernest Muçi), Gedson Fernandes (Dk. 88 Salih), Milot Rashica (Dk. 67 Semih), Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile(Dk. 79 Mustafa).

GOLLER: Dk.17 Okay (Trabzonspor) - Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Bardhi, Uğurcan (Trabzonspor) - Masuaku, Al Musrati, Mert (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Visca (Trabzonspor)

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

12'nci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonrası Visca'nın müdahalesi sonucu Rafa Silva yerde kaldı. Faul kararı veren hakem Ali Şansalan, VAR kontrolü sonrası Visca'ya kırmızı kart gösterdi.

17'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşa ceza alanı içinde iyi yükselen Okay, kafayı vurdu ve meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-1.

21'inci dakikada sol kanattan ilerleyen konuk ekipte Gedson Fernandes'in ceza alanı içine girerek çektiği şut, yandan auta çıktı.

37'nci dakikada ceza alanında Rafa Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan eliyle çeldi; dönen topu savunma uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Rafa Silva ile duvar pası yapan Svensson'un ceza alanına gönderdiği topa Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

45+4'üncü dakikada Joao Mario'nun ceza alanı dışından sert şutunda Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

60'ıncı dakikada Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği pasa Rafael Silva ayak koydu; Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

89'uncu dakikada ceza sahası dışında çıktığı hava topunda rakibiyle çarpışan Cihan Çanak yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Çanak, sahadan sedyeyle ayrıldı. Cihan'ın yerine Ozan Tufan, oyuna dahil oldu.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

5'İNCİ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Trabzonspor'un 5'inci kez başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, adının verildiği komplekste yer alan stadyumda ilk maçına çıktı. Trabzonspor'un yeni stadyumunda ilk kez bordo mavili teknik direktör olarak görev alan Güneş, Beşiktaş karşılaşmasında ilginç bir tesadüf de yaşadı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, eski takımına karşı ilk maçına da çıkmış oldu. Bordo mavili taraftarlar da Şenol Güneş'e sevgi gösterilerinde bulunarak destek verdi. Karşılaşma öncesi stadyumdan Edip Akbayram'ın 'Güzel Günler Göreceğiz' adlı şarkısı eşliğinde Şenol Güneş, taraftarları selamladı. Taraftarlar, kale arkası tribününde Şenol Güneş'in bordo mavili takımda kalecilik yaptığı döneme ait bordo mavili küçük bir taraftara sarıldığı koreografi gösterisinde de bulundu.

GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo mavililerin en son deplasmanda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam önceki maçta ilk 11'de başlayan Lundstram, Cihan Çanak, Enis Destan ve Draguş'ın yerlerine Bardhi, Visca, Savic, Banza'ya görev verdi.

TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip, tribünleri doldurdu. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdiği maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi.

NARİN UNUTULMADI

Trabzonsporlu taraftarlar kale arkası tribüne Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran (8) için "Adı gibi Narin'di" yazılı pankart astı.

KONUK TAKIM TARAFTARLARI MAÇA ALINMADI

Trabzonspor'un üzerine Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nda alınan karar gereği karşılaşmaya Beşiktaş taraftarları alınmadı. Stadyumda misafir takım tribününü de bordo mavili taraftarlar doldurdu.

BANZA VE ÇANAK SAKATLANDI

Karşılaşmanın son bölümünde Cihan Çanak ile Simon Banza sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası bordo mavili taraftarlar, takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.